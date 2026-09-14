植物の種子は、そのまま地面に落ちて再び芽を出したり、タンポポのように風に乗って遠くに運ばれたり、動物を介して移動したりします。では、「ハネフクベ」は?

実は今、沖縄の植物「ハネフクベ」の種子がはじけ飛ぶ瞬間を捉えたレア動画が公開され、「すごい!」「おもしろーい!」とSNSで注目を集めているんです。

⭐️レア映像⭐️

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沖縄県のハネフクベという植物🪴

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くす玉🎊みたいな果実が割れると、中からグライダーのようなタネが飛び出します😊

(@okinawa789より引用)

ヤシの実ような果実から、突如パーーン!と白いグライダーのようなものが舞い降りてきました。なんて美しい。そして、おもしろい! これが、ハネフクベの種子です。

この動画が公開されると、「うわぁーーーーー! 世の中知らないことだらけだっ 自然の神秘」「面白いですね〜蝶が舞ってるみたい」「鳥だと思ってたら種だったんですね! すごい」「タネが出てくるところ見てみたい 絶対下で待ちかまえて受けとめたいよね」「生存戦略とはいえすごい進化ですね。面白いしキレイですー!」などなど、感動の声が続々と。また、蝶や鳥に例える人もいれば、ジブリ作品から「ナウシカのメーヴェ!」「ラピュタのロボット兵みたい!」と例える人も目立ち、執筆時点までに3.3万いいねが寄せられています。

実は、こちらの動画は「海洋博公園・沖縄美ら海水族館」で撮影されたもの。同館によると、種が飛ぶのは例年10月頃なのだとか。今年も順調に果実が育っているそうなので、運が良ければその瞬間を目の当たりにできるかも!? 沖縄に行く予定がある方は、ぜひ、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。