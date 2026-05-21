昨年1月に開催された「リスアニ！LIVE 2025」にて新体制での初パフォーマンスを行い、新メンバーのエリー、アンナを迎え、クララ、エリー、アンナの3人組ユニットとして国内外で活躍する、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つアーティスト ″ClariS(クラリス)″が、5月16日(土)、エスコンフィールドHOKKAIDOにて開催された、北海道日本ハムファイターズ《FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND》に初登場した。

メンバーのクララは北海道出身ではあるが、昨年15周年を迎えたClariSの活動の中で、今回は初の北海道でのライブ出演となり、ファーストピッチ、イニング間ダンス(きつねダンス)、試合後のAFTER GAMEに出演し、試合会場を大いに盛り上げた。

ファーストピッチでは、北海道日本ハムファイターズのユニフォームを着用したメンバーが登場し、エリー、アンナが見守る中、クララがピッチングに挑戦したが、投球は大きくそれて苦笑いするクララに、来場者からは温かい拍手が送られた。クララは「こうして貴重な機会を体験できて、一生の思い出になりました」と感想を口にし「ClariS第3章が昨年からスタートしましたが、3人のハーモニーを皆さんに響かせたいと思います」とAFTER GAMEの意気込みをコメント。その後は、イニング間に、北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」と「きつねダンス」も披露した。

当日の試合「北海道日本ハムファイターズ 対 埼玉西武ライオンズ」は、5-4でファイターズが見事勝利。試合後のAFTER GAMEでは、特設ステージ前とスタンドの集まった多くの来場者を前に、代表曲の「コネクト」「ALIVE」をはじめ、5月27日(水)に発売される30枚目のシングル「Revive」など、熱量の高いパフォーマンスを披露し、試合後も球場を盛り上げた。

ClariSは2026年5月27日に、通算30枚目となるシングル「Revive」(TVアニメ『勇者のクズ』第2クールオープニングテーマ)の発売を控え、7月からはメジャーデビュー15周年を記念した周年ツアー「ClariS 15th Thanks Tour 〜 一夏灯祭 〜」開催も発表されている。今後のClariSの活動にも注目したい。

■5/16(土) FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND」セットリスト

1. コネクト -season 03-

2. ALIVE -season 03-

3. Umitsuki

4. irony

5. Trigger

6. Riveive

【リリース情報】30thシングル「Revive」

発売：2026年5月27日(水)

■初回生産限定盤(CD＋Blu-ray) VVCL-2925～2926／2,640円(税込)

■通常盤(CD) VVCL-2927／1,540円(税込)

■期間生産限定盤(CD＋Blu-ray） VVCL-2928-2929／2,200円(税込)

※TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしデジパック仕様

収録内容：

＜Disc 1＞(CD)

01. Revive ※TVアニメ「勇者のクズ」 第2クールオープニングテーマ

02. Trigger ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲

03. Radiant ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲

04. Revive -Instrumental-（初回生産限定盤、通常盤のみ収録)

04. Revive -TV MIX-（期間生産限定盤のみ収録)

＜Disc 2＞(BD) ※初回生産限定盤のみ収録

01. 「Revive」 Music Video

02. 「Revive」 Dance Video

＜[Disc 2＞(BD) ※期間生産限定盤のみ収録

TVアニメ「勇者のクズ」第2クールノンクレジットオープニングムービー