エス・トラストは、遊技機メーカーであるSANKYOのPUSHボタン＆ドル箱をモチーフにした『SANKYO デカPUSHボタン オニオンスナックコンテナBOX(デコシール付)』を2026年5月4週より全国のゲームセンター・オンラインクレーンゲームへ順次投入する。

SANKYO デカPUSHボタン オニオンスナックコンテナBOX(デコシール付)

発売日：2026年5月4週より順次投入

パッケージ：1種

本体サイズ：25.7×18.5×12cm

中身：オニオンスナック2袋、デコシール1シート

※企画・販売はエス・トラスト

■ANKYOファンなら二度見必至。デカPUSHボタンのデザインが◎。ドル箱風BOXが爆誕！

・こだわりのドル箱風BOX。

・中にはサクサクの「オニオン味のスナック」入り。

・付属の “SANKYO ゆるデバイス” デコシールで、自分だけのドル箱に。BOXをカスタムしたり、スマホに貼ったり、推し活アイテムとしても楽しめる。

・パチスロでも人気のアニメグッズやぬいぐるみ収納にピッタリ！透明フタ仕様で“推し”を見せながら収納できり。

販売ルート：全国のアミューズメント施設(ゲームセンター、オンラインクレーンゲーム)

発売元：エス・トラスト

導入店舗など各詳細は公式サイトにて。

(C)SANKYO