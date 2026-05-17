エス・トラストは、遊技機メーカーであるSANKYOのPUSHボタン＆ドル箱をモチーフにした『SANKYO デカPUSHボタン オニオンスナックコンテナBOX(デコシール付)』を2026年5月4週より全国のゲームセンター・オンラインクレーンゲームへ順次投入する。
SANKYO デカPUSHボタン オニオンスナックコンテナBOX(デコシール付)
発売日：2026年5月4週より順次投入
パッケージ：1種
本体サイズ：25.7×18.5×12cm
中身：オニオンスナック2袋、デコシール1シート
※企画・販売はエス・トラスト
■ANKYOファンなら二度見必至。デカPUSHボタンのデザインが◎。ドル箱風BOXが爆誕！
・こだわりのドル箱風BOX。
・中にはサクサクの「オニオン味のスナック」入り。
・付属の “SANKYO ゆるデバイス” デコシールで、自分だけのドル箱に。BOXをカスタムしたり、スマホに貼ったり、推し活アイテムとしても楽しめる。
・パチスロでも人気のアニメグッズやぬいぐるみ収納にピッタリ！透明フタ仕様で“推し”を見せながら収納できり。
販売ルート：全国のアミューズメント施設(ゲームセンター、オンラインクレーンゲーム)
発売元：エス・トラスト
導入店舗など各詳細は公式サイトにて。
(C)SANKYO