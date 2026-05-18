ダイコク電機のグループ会社である箱根ガラスの森リゾートが運営する「箱根ガラスの森美術館」では、大涌谷を望む新緑の庭園にて、バラとあじさいがまもなく見頃を迎える。開館30周年の節目となる今年は、庭園中央に15,000粒のクリスタルガラスで彩られた「オルテンシア(あじさい)」が登場するほか、回廊には「ヴェネチアン・ローズ・ガーデン」が新設された。

5月下旬から、「マリーアントワネット」など貴婦人の名を冠した香り高いバラが次々と開花。6月からは、日に日に色彩を変えるあじさいの移ろいを、クリスタルガラスと4,500株の生花の両方で楽しむことができる。箱根の大自然をキャンバスに、光と風、そして雨露さえも味方につけて輝く、この時期だけの絶景を堪能したい。

見どころと注目トピックス

■太陽と雨にきらめく「ガラスのあじさい・オルテンシア」

直径1.4cmのクリスタルガラスを15,000粒使用した、当館オリジナルのオブジェ。7色のガラスを組み合わせることで、あじさいの色彩が変化していく様を表現しており、庭園中央で光を反射し、幻想的な空間を演出する。

展示期間：6月1日(月)～8月16日(日)

■新スポット誕生「ヴェネチアン・ローズ・ガーデン」

ヴェネチアン・グラス美術館とミュージアム・ショップ館をつなぐ回廊に、バーナーワーク職人の技術が光る「ヴェネチアン・ローズ(1,000輪)」と、職人が手作業で編み上げた「クリスタル・ローズ(200輪)」が設置された。

写真映えする新スポットとして、ロマンティックなひとときを提供する。

■70種4,500株が咲き誇る「あじさい庭園」

幻のあじさい「七段花(シチダンカ)」や、石壁を白く彩る「ツルアジサイ」など、珍しい品種が次々と開花し、7月下旬からは、大輪の「アナベル」が斜面を純白に染める「あじさいの滝」が圧巻。

開催中の所蔵作品展「ヴェネチアン・グラスでみせる驚異の部屋」

現代の博物館や美術館の原型とされる「驚異の部屋」をテーマに、15世紀以降の王侯貴族を熱狂させたガラスの至宝が紹介されている。

会期：開催中～7月12日(日)

レース・グラス鷲爪脚ゴブレット 17世紀初 ヴェネチア

トリック・グラス 19世紀 ヴェネチア

点彩扁瓶 16世紀 ヴェネチア

来場特典：会期中、光に透かすときらめく「開館30周年記念ブックマーカー」がプレゼントされる。

※2026年7月13日(月)～17日(金)の5日間は展示替えのため臨時休館。

●「箱根ガラスの森美術館｝

運営・管理： 箱根ガラスの森リゾート(ダイコク電機 100％子会社)

所在地：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原940-48

館内施設：ヴェネチアングラス美術館・現代ガラス美術館・体験工房・カフェレストラン

開館時間：午前10時～午後5時30分(入館は午後5時まで)

入館料金：大人1,800円／大高生1,300円／小中生600円

各詳細は公式サイトにて。