SANKYOは、2026年5月14日(木)にウェブサイト「SANKYOオンライン博物館」を公開。「SANKYOオンライン博物館」は、SANKYOファンサイトをリニューアルし、KUGITAMAプロジェクトの一環として同社および遊技機業界の歴史・文化を伝えることを目的とした新しいウェブサイトとなっている。

本サイトは博物館をイメージしたデザインやサイト構成とし、遊技機の歴史や機種そのものに興味がある人はもちろん、パチンコ・パチスロ用語や遊び方を知りたい人にも幅広く楽しめるコンテンツが多数用意されている。

また、SANKYOファンサイトナビゲーターの桐生七美が館長代理として、「SANKYOオンライン博物館」の制服を着て登場するので、こちらも注目しておきたい。

SANKYOオンライン博物館のコンテンツ紹介

①SANKYOヒストリー

同社や遊技機業界の歩みを年代別に紹介するコンテンツ。懐かしい記憶や新たな発見を通じて、パチンコ・パチスロの魅力を再発見できる。

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②機種コレクション

これまでSANKYOグループが世に送り出してきた遊技機の情報を一挙掲載。シミュレーターゲーム化されている機種は直接遊ぶことも可能で、2026年5月14日現在、800機種以上が掲載されている。

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③SANKYO調査隊／企画展

従来の「SANKYO調査隊」を引き続き掲載。さらに、新企画として「企画展」がスタート。テーマごとにサイト内のコンテンツがまとめて展示される。最初の企画展は「PフィーバークィーンⅡ」を予定。今後の展開にも期待したい。

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④初心者のイロハ

人気コンテンツ「初心者のイロハ」と「初心者講座」を統合し、350問を超えるQ＆Aや遊び方講座をリニューアル。パチンコ・パチスロの基礎知識の習得に活用できる。

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⑤SANKYOキャラクターズ

同社の人気キャラクターである「ドラムくん」や「夢夢ちゃん」をはじめ、多彩なオリジナルキャラクターたちを紹介。お気に入りのキャラクターを見つけてみよう。

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⑥SANKYOグッズ・コンテンツ情報

SANKYOグループの遊技機をモチーフにした、一般向けに販売されている各種グッズやコンテンツを一覧で紹介。FEVER STOREで実際に手に入る商品も掲載されている。

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⑦ラウンジ

「KUGITAMA特設サイト」でリリースされた実機シミュレーターゲーム、ファンサイトのコンテンツ「確率占い」も同サイト内で楽しめる。