「マナーの問題や」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、相方・矢部浩之に“ある秘密”を打ち明けた――。

「イジってくれよ! ぐらいのほうが楽な生き方」

9日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、「薄くなったことはあっても、ハゲたことはない」と主張した岡村。薄毛の悩みについて、「イジらせへんやつのほうが、しんどい生き方を選んでる」「イジってくれよ! ってぐらいのほうが、楽な生き方」と持論を語り、「言われたことで嫌やったよ。でも、僕もちょっとホンマに楽にはなれたし」「今でもバレへんかったらよかったのに……って思うことあるけど。バラされたことで、ちょっと楽になった」と心境を明かした。

また、岡村は、「テレビ出るときはちょっとだけ、“俺ハゲてんねんな……”と思って出ていく」と複雑な胸中を語りつつ、「ラジオなんか、絶対にこのビジュアルがバレへんわけやから。こんだけ声張ってたら、ハゲてるとは思わへんでしょ? 元気いっぱいしゃべってんねんから」と自信たっぷり。しかし、番組サイトには、放送後の2ショット写真が毎週掲載されており、「これは初耳やわ……」と声を上げた矢部は、「写真を修整してた? どういうこと?」と驚いた様子で詰め寄った。

実は、写真を掲載する前に、岡村の薄毛部分を黒く“修整”していたことが判明。矢部が、「どうやって修整すんの? コピーして増やしてました……? 写真で薄毛治療してんねや」と爆笑すると、岡村は、「マナーや。現代社会ではできることやから、そういうのはやってくれたらええ」とキッパリ。「修整するのがマナー」「マナーの問題や」「見る人に対してのマナー」と何度も説明しながら、「ハゲの写真載せられたら、そっちに目がいって文章読めへんやん。ケラケラ笑われて……」とつぶやいていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。