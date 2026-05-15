「転生したらスライムだった件」は作者の伏瀬がWEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載していたWEB小説「転生したらスライムだった件」をベースにメディアミックス展開を行っている作品です。

通り魔に刺されて命を落とした会社員が異世界でスライムとして転生するファンタジー作品。新たに「リムル＝テンペスト」と名乗った彼は、「捕食者」や「大賢者」といったユニークスキルを駆使し、さまざまな能力を吸収しながら成長していきます。やがて魔物たちと交流し、仲間を増やしながら種族や立場を超えた共存を目指し、魔物たちが安心して暮らせる国づくりを進めていく物語。個性的なキャラクターや爽快な冒険が人気を集めています。

今回は「転スラ」の主人公・リムルに注目。温厚で仲間思いな性格ながら、圧倒的な戦闘力と知略を持つ実力者。ユニークスキル「捕食者」や進化能力を活かして強敵を倒し、多くの種族をまとめ上げながら国を発展させていきます。

そんなリムルは作中、人間の姿へ擬態できるようになります。そこで、もしも「転スラ」が実写化されるとした、人型のリムルを演じてほしい人物についてのアンケートをマイナビニュース会員に実施。上位に挙がった3名をご紹介します。

「転生したらスライムだった件」リムルを演じてほしい人物は? (自由回答より集計)

1位：橋本環奈（15票）

2位：浜辺美波（12票）

3位：尾木波菜（7票）

続いて、3名の概要とコメントをご紹介します。

1位：橋本環奈（15票）

第1位に輝いたのは、橋本環奈。1999年福岡県生まれ。当時中学生だったアイドル時代に撮影された写真が「奇跡の一枚」として話題になり、一躍注目を集めます。その後、映画『セーラー服と機関銃―卒業―』で初主演を務め、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。 透明感のあるルックスと圧倒的な存在感で注目を集め、若くして第一線で活躍しています。『今日から俺は!!』ではコメディセンスの高さを発揮。さらに『キングダム』などの大作にも出演し、表現の幅を広げています。親しみやすさとプロ意識を兼ね備え、主演・助演を問わず作品に強い印象を残す女優として高く評価されています。

「転スラ」は白熱した戦闘もありながら、コミカルなシーンも多く盛り込まれているので、実写化するなら演技力が必要になります。数多くの実写化キャラクターを演じてきた橋本環奈なら、適任だと思う方が多いのではないでしょうか。

オススメコメント

ルックスがキャラクターにすごくマッチすると思うからです。（40代男性）

可愛くてコミカルな演技も得意だから。（30代男性）

可愛いらしさや強さもあるかなと思ったからです。（40代女性）

2位：浜辺美波（12票）

3票さで第2位にランクインしたのは、浜辺美波。2000年石川県出身の女優で、清楚で透明感のある雰囲気が印象的です。映画『君の膵臓をたべたい』では切ない青春像を瑞々しく演じ、多くの観客の心を掴みました。その後も『約束のネバーランド』や『賭ケグルイ』など話題作に出演し、着実にキャリアを重ねています。若手ながら安定感のある演技で、今後のさらなる活躍が期待される女優です。

「見た目が似ている」といったコメントや「可愛らしさと強さを併せ持っている」というコメントが多く寄せられていました。

オススメコメント

見た目が似てる気がするので。（40代女性）

可愛らしさと凛とした強さを併せ持っているから（40代男性）

美しさと凛とした強さを兼ね備えた演技ができそうだから。（40代女性）

3位：尾木波菜（7票）

第3位には尾木波菜がランクイン。2003年千葉県出身、アイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）のメンバーです。上位2名が女優だったので、アイドルグループのメンバーが3位にランクインしたことが意外だと思っている方もいるのではないでしょうか。実は、尾木波菜は舞台で「転スラ」のリムルを演じており、その演技や再現度の高さが好評だったようです。

ユーザーコメントでも舞台出演についての言及が多くみられました。

オススメコメント

舞台で演じているし、顔的にもハマっていて適役で良いと思う。（40代男性）

実際に舞台で演じてよかった（40代男性）

まとめ

「転生したらスライムだった件」リムルを演じてほしいというアンケート結果、今回は上位3名の方をご紹介しました。

橋本環奈と浜辺美波は3票差で、良い勝負でしたね。3位の尾木波菜を含めて、どの方がリムルを演じても違和感なく作品を楽しめるような気がします。

TVアニメは、現在、第4期が放送中。気になる方はぜひ見てみてくださいね！