ABEMAは、5月29日放送の『声優と夜あそび 金【関智一×戸谷菊之介】#5』に山口勝平がゲスト出演した。

この日の放送では、戸谷菊之介の代理MCとして川島零士が出演。ゲストには同番組初登場となる山口勝平を迎え、『TVアニメ「ワンピース」エルバフ編』とのコラボ企画やトークコーナーを展開した。

番組内では、『TVアニメ「ワンピース」エルバフ編』とのコラボ企画「エルバフ編大紹介！」を実施。ウソップ役の山口が、自ら物語の見どころやキャラクターたちを紹介した。

その中で山口は、『ワンピース』のオーディションについて「完全にルフィ狙いだった」と告白。「ウソップは自分でも全然想像がつかなかった」と振り返りつつ、「わからないから、とりあえず自分ができることをどんどんやってみようと思ったら、なんとなく今のウソップになっていった」と、“ウソップ誕生秘話”を明かした。

さらに、麦わらの一味のキャスト陣について「めちゃくちゃ仲良い」と語り、「尾田先生の家でたこ焼きパーティーをやったりする」と告白。尾田栄一郎氏の自宅には、子どもたちが遊べる汽車やUFOキャッチャーもあるといい、スタジオを驚かせた。収録日に誕生日が当たると“みんなにうなぎを奢る”というチーム内のルールも明らかに。

続く「あれもこれも聞きたい！勝平さん深掘り百本ノック」では、山口が影響を受けた声優として野沢雅子への強い憧れを告白。「僕の半分は野沢雅子さんでできてます」「男・野沢雅子になりたい」と語った。

また、自身の師匠であり、芸名“勝平”の名付け親でもある故・肝付兼太についても言及。「お芝居を全部教えてもらった。僕が今ここにいるのは肝さんのおかげ」と感謝を語ったほか、関からは「勝平さんに台本をいたずらされた」とのエピソードも飛び出し、山口の愛されキャラぶりものぞかせた。

番組の最後には、エルバフ編のスペシャル映像も公開され、神の騎士団メンバーのキャスト情報も発表。スタジオは大きな盛り上がりを見せた。

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(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション