声優キャストコメント到着、スペシャルコラボPV公開 グッズ情報も発表

“名探偵”の名を冠する人気アニメ2作品、『名探偵プリキュア!』と『名探偵コナン』によるコラボレーションの続報が解禁された。

今回の発表では、5月31日(日)放送の『名探偵プリキュア!』、6月6日(土)放送の『名探偵コナン』で実施される特別コラボにあわせて、声優キャストからコメントが到着。さらに、作品の垣根を越えた共演の魅力を詰め込んだスペシャルコラボPVも公開された。

高山みなみ(『名探偵コナン』江戸川コナン役)コメント

――初めて今回のコラボのお話を聞いたときの感想を聞かせてください。

え、誰か変身するの?!…もしかして蘭姉ちゃんが?!…なんて。TV局を越えて、制作会社を越えて実現するコラボがあるとは思ってもみませんでした。正に、歴史に残る大事件です(笑)。長きに渡り愛され続けているプリキュアとの共演は嬉しいことです。私もプリキュアだったことがありますしね(ダークですけど)。どんなお話になるのか、名探偵同士どう関わっていくのか楽しみにしていました。

――『名探偵プリキュア!』でアフレコをする上で今回意識されたことはありますか?

どこでどんなシチュエーションであっても、キャラクターは変わらないので、お芝居上で意識したことは特にはありませんでした。強いて言えば、マイクワークですね。二つのお話をそれぞれのホームスタジオで収録したのですが、やはり初めてのところは勝手がわからなくて、少し緊張感が上回りましたね。収録自体は休憩中にお喋りしながら、楽しく終えました。

――放送を楽しみにしてくださっている視聴者のみなさまへメッセージをお願いします!

いつも応援ありがとうございます。私たちと同じで、皆様もコラボと聞いて驚かれたと思います。それぞれの世界に『名探偵』たちがどう存在するのか、どう描かれるのか…。もちろん、推理シーンも見ごたえあります!いつもと違った世界を行き来する『名探偵』の共演をお楽しみください。

千賀光莉(『名探偵プリキュア!』キュアアンサー / 明智あんな役)コメント

――初めて今回のコラボのお話を聞いたときの感想を聞かせてください。

実は『名探偵プリキュア!』というタイトルを初めて聞いたときから、いつか『名探偵コナン』と関われたら素敵だな…! と思っていたので、今回プロデューサーさんからコラボのお話を伺ったときは、思わず大きい声が出てしまいました! そして『名探偵コナン』にキュアアンサーとして出演させていただくことも知り、憧れの大先輩の方々とご一緒させていただけることがとても光栄で、胸が高鳴りました。

――『名探偵コナン』でアフレコをする上で今回意識されたことはありますか?

『名探偵コナン』の世界にプリキュアが登場するというとてもワクワクする展開ではありますが、キュアアンサーらしさはそのままに『名探偵コナン』の世界観に溶け込むように意識して演じさせていただきました。キュアアンサーだけど、普段のキュアアンサーとは少し異なる…? いつもとは一味違う彼女が見られるかもしれません!

――放送を楽しみにしてくださっている視聴者のみなさまへメッセージをお願いします!

『名探偵コナン』『名探偵プリキュア！』お互いの魅力がギュッと詰まったお話になっていますので、是非どちらの作品も視聴していただけたら嬉しいです。2つの異なる世界で活躍している名探偵が一緒に謎を解くという奇跡の瞬間を見届けましょう!

コラボグッズも発売

あわせて、今回のコラボを記念したグッズ情報も発表された。

■プリティストア

【名探偵プリキュア!】名探偵コナンコラボ アクリルスタンド

【名探偵プリキュア!】名探偵コナンコラボ アクリルコースター

【名探偵プリキュア!】名探偵コナンコラボ キラキラビッグ缶バッジ

発売時期：6月23日(火)

発売場所：プリキュア プリティストア常設店

■エンスカイ

「名探偵コナン × 名探偵プリキュア!コラボ キャラクタースリーブ」

発売時期：2026年8月下旬

「名探偵コナン × 名探偵プリキュア!コラボ 300ピースジグソーパズル」

発売時期：2026年7月下旬

■サンスター文具

「名探偵コナン×名探偵プリキュア!コラボ クリアファイル２枚セット」 「名探偵コナン×名探偵プリキュア!コラボ ステッカー２サイズセット」

発売時期：未定

■バンダイ

名探偵コナン×名探偵プリキュア!コラボ Tシャツ

名探偵コナン×名探偵プリキュア!コラボ B2タオル

発売時期：未定

放送日時

『名探偵プリキュア!』は5月31日(日)あさ8時30分から9時まで、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットで放送。なお、BSS山陰放送では第18話を6月7日(日)あさ6時15分から放送する。

『名探偵コナン』は6月6日(土)よる6時から6時30分まで、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで放送される(一部地域を除く)。

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

(c)ABC-A・東映アニメーション