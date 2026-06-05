グッドスマイルカンパニーは、2026年に迎える創業25周年に向けて新プロジェクト『合体神シリーズ』を始動する。

グッドスマイルカンパニーのメカ系レーベル「メカスマ」が全世界の合体ロボットファンへ向け、長年多くのファンを魅了し続ける「合体ロボ」の熱狂を、現代の新たな映像表現で描き出す。本プロジェクトは、毎年違ったモチーフの合体ロボットアニメをシリーズ展開し、令和における合体ロボットアニメの「新定番」を目指すこれまでにない挑戦だという。

記念すべきプロジェクト第1弾作品として、完全新作アニメ『獣王武神ダンデヴァイン』が、2026年10月より放送開始予定。

GSC25周年記念プロジェクト『合体神シリーズ』始動!

胸を熱くする合体ロボットの文化を未来に繋げるため、ホビーレーベル『メカスマ』とロボットを愛するクリエイターが集結。 企画段階から玩具とアニメーションを完全連動させる、新たなマーチャンダイジングを展開する。本プロジェクトが目指すのは、一時的なブームではなく、毎年全く新しい作品と合体ロボットトイを継続して世に送り出す「合体ロボット文化の発展」だ。

毎年異なる「合体」をテーマにした作品を展開し続けることで、ファンの思い出と共に、これまで積み重ねられてきた合体ロボット文化を未来へと継続させ、ロボットアニメの「新しい定番」を創り上げていくという。

「合体神シリーズ」プロジェクト紹介＆ティザーPV公開!

第1弾となる、2026年10月より放送開始予定のTVアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』は、王道の面白さと現代の映像表現が融合した新たなロボットアニメ。アニメーション業界を牽引するアニプレックス、「変形」「合体」「可動」などの技術で世界のホビーファンを魅了してきたタカラトミー、特撮・ロボットアニメの歴史に数々の金字塔を打ち立ててきた東映と、各界のトップランナーとタッグを組んで展開する。

今回解禁したビジュアルでは、獣神合体したダンデヴァインとメインキャラクター3名が彼方を見つめており、彼らの新しい合体(ストーリー)が幕を開けようとしている一面が伺えるビジュアルだ。キャッチコピーは、「僕らの合体(ストーリー)が始まる」。

あらすじ解禁

合体ロボット「ダンデヴァイン」が謎の敵「アポスドール」を撃退して20年。

世界は平和だったが、ダンデヴァインの玩具化で⼀世を⾵靡した「おもちゃメーカー・キャスガ」はダンデヴァインに依存し過ぎの結果、経営悪化の⼀途をたどりつつあった。

平和を乱してでもダンデヴァインの復活を願うキャスガ社⻑の「静寂弦⼗郎(しじまげんじゅうろう)」。

そんな彼の願望が天に届いたか、再び東京にアポスドールが現れる。

20年間何事もなく平和に浸りきった⼈々は⼤パニックに陥る。

皆が逃げ惑う中、かつてメインパイロットだった叔⽗「⿊岩勇作(くろいわゆうさく)」に誘われ、ダンデヴァインに乗り込む⾼校⽣「静寂戟刃(しじまげきは)」。

果たして、新たに現れたアポスドールの⽬的は何なのか?

キャスガは再び玩具業界の覇権を⼿にするのか?

新たなる戦いが幕を開ける!

メインスタッフ&メインキャスト3名解禁!

メインスタッフ

監督：曹毅

シリーズ構成・脚本：井上敏樹

キャラクターデザイン原案：まじろ

アニメーションキャラクターデザイン：robin

メカニックデザイン：GOD BRAVE STUDIO

音響監督：岩浪美和

原作：グッドスマイルカンパニー・ライデンフィルム

アニメーション制作：ライデンフィルム・カヤックアニメーション

メインキャスト/キャラクター

静寂戟刃(しじま げきは)CV. 寺島拓篤

玩具メーカー・キャスガ社長・静寂弦十郎の孫。高身長のイケメンだが、それ以外はまるきり普通の高校生。とあるきっかけから合体ロボ「ダンデヴァイン」のパイロットとなる。

久住茜(くずみ あかね)CV. 白石晴香

戟刃の同級生で彼女。イケメンの戟刃に一目ぼれして自分から告白したが、その事なかれ主義な性格に最近は少々あきれ気味。

静寂きれい(しじま きれい)CV. 会沢紗弥

戟刃の妹。黙っていれば超美少⼥だが、なかなかの毒⾆家。普通ではない何かに惹かれることが多く、クラスメイトからも「不思議ちゃん」扱いされている

オープニングテーマは西川貴教に決定!

スーパーロボットの熱きテーマソングには西川貴教に決定。メッセージも到着した。

西川貴教コメント

西川貴教です。

この度『獣王武神ダンデヴァイン』のオープニングテーマを担当させていただくことになりました。

ロボットアニメで育ってきた世代なので、日本が誇るロボットアニメを世界に発信していきたい、そんな思いで作らせていただいております。

ダンデヴァイン、オープニングテーマのほうもぜひご期待ください

グッドスマイルカンパニー、タカラトミー新作商品情報

グッドスマイルカンパニー

メカスマのロボットトイ＆プラモデルをTVアニメと同時展開する。

「THE合体 DXダンデヴァイン」は、初回特別価格29,500円、「MODEROID ダンデヴァイン(Action Model)」(初回特別価格5,500円、予約期間は6月12日12:00～。

「T-SPARK」(発売元：タカラトミー)

タカラトミーが展開するハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK(ティースパーク)」、ユーザーの想像力を刺激するリアルトイプロダクト「TOYRISE(トイライズ)」より商品化が決定した。

トイライズアレンジがもたらす緻密で洗練されたディティール。 その圧倒的な造形美を極限まで追求しながらも、実際に手にとって、ガシガシ変形・合体させて遊び倒せるカタルシス、そしてトイとしての優れた遊びやすさを高次元で融合させている。まさにタカラトミーオリジナルならではの美学が息づく、至高のロボットホビーとして現在鋭意開発が進行中。ベールに包まれたその全貌や、驚きの変形ギミック、具体的な仕様につきましては、今後の続報にて順次解禁予定だ。

コミカライズ情報

月刊コミック電撃大王にてオフィシャルコミック連載開始予定。詳細は後日公開。イラストはTOGUCHI。

イベント情報

2026年6月6・7日にグッドスマイルカンパニーが主催する「グッドスマイルフェス2026」にて、ダンデヴァインのミニプラモデルが配布決定。

(C)グッドスマイルカンパニー・ライデンフィルム／DANDIVINE Project