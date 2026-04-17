「転生したらスライムだった件」は作者の伏瀬がWEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載していたWEB小説をベースにメディアミックスを行っている作品です。通り魔に刺されて命を落とした会社員・三上悟は、異世界でスライムとして転生。新たにリムルと名乗った彼は、やがて魔物たちと交流し、仲間を増やしながら世界に大きな影響を与える存在へと成長していく物語です。TVアニメは2018年10月から第1期が放送され、2021年1月から同年9月には第2期、スピンオフアニメ『転スラ日記』が9か月連続放送されます。2024年4月から同年9月にTVアニメ第3期が放送。そして、第4期は2026年4月3日よりフジテレビ系列にて現在放送中です。

今回は、本作に登場するシズに注目。シズは異世界に召喚された元日本人で、炎の精霊イフリートをその身に宿して生きてきた女性。強い意志と優しさを併せ持ち、子どもたちを守る教師のような存在でもありました。リムルにとって、彼の価値観や行動に大きな影響を与えた重要な存在です。

そこでマイナビニュース会員に、「転スラ」がもしも実写化されるなら、「シズ」を演じてほしい女優についてのアンケートを実施。上位に挙がった6名をご紹介します。

「転生したらスライムだった件」シズをもしも実写化するなら? (自由回答から集計)

1位：浜辺美波（14票）

2位：芦田愛菜、広瀬すず（8票）

4位：橋本環奈（7票）

5位：小芝風花、有村架純（4票）

続いて、6名の概要とコメントをご紹介します。

1位：浜辺美波（14票）

第1位に輝いたのは、浜辺美波。2000年石川県出身の女優で、清楚で透明感のある雰囲気が印象的です。映画『君の膵臓をたべたい』では切ない青春像を瑞々しく演じ、多くの観客の心を掴みました。その後も『約束のネバーランド』や『賭ケグルイ』など話題作に出演し、着実にキャリアを重ねています。若手ながら安定感のある演技で、今後のさらなる活躍が期待される女優です。

浜辺美波が持つ透明感がシズのキャラクターのイメージとピッタリという声が多く寄せられていました。演技力が高いことも評価されていますね。

オススメコメント

透き通った透明感がキャラクターの特徴にあっていると思うから。（40代男性）

シズというキャラクターが背負う「悲劇的な宿命」と、それを包み込むような「儚くも強い意志」を、浜辺さんの持つ独特の透明感と演技力で完璧に表現できると確信しているからです。（20代女性）

凛とした強さとかわいらしさがあるから。（40代女性）

真面目でしっかりしているところがぴったりなので。（40代女性）

2位：芦田愛菜（8票）

第2位には芦田愛菜がランクイン。2004年兵庫県生まれで、幼少期から子役として活躍。出演当時、5歳で演じたドラマ『Mother』での圧倒的な演技力により一躍注目を集めました。続く『マルモのおきて』では国民的な人気を獲得し、その後も映画『星の子』や海外作品『パシフィック・リム』など幅広いジャンルに出演。学業と芸能活動を両立する姿勢や知性、落ち着いた人柄でも支持され、日本を代表する若手女優として確かな存在感を放っています。

ユーザーコメントでは「容姿が似ている」「役柄が合っている」という声が寄せられています。

オススメコメント

容姿が似ていますし演技が上手なので合っていると思います。（40代男性）

薄幸の美少女という役柄がとても合っている（20代男性）

あどけなさと美麗さがありそう（20代男性）

2位：広瀬すず（8票）

同率2位に広瀬すずがランクイン。1998年生まれの静岡県出身。瑞々しい存在感と自然体の演技で、若くして数多くの話題作に出演してきました。映画『海街diary』で注目を集め、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。その後も『ちはやふる』シリーズや『流浪の月』などで、成長や葛藤を抱える人物像を丁寧に表現しています。明るさの中に繊細さを併せ持ち、作品ごとに表情を変える演技力が高く評価される女優です。

清楚で可愛らしい印象があるからかシズの持つ雰囲気やイメージに合っているといった声が多く寄せられていました。

4位：橋本環奈（7票）

第4位には橋本環奈がランクイン。1999年福岡県生まれで、当時中学生だったアイドル時代に撮影された写真が「奇跡の一枚」として話題になり、一躍注目を集めました。その後、映画『セーラー服と機関銃―卒業―』で初主演を務め、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。 透明感のあるルックスと圧倒的な存在感で注目を集め、若くして第一線で活躍しています。『今日から俺は!!』ではコメディセンスの高さを発揮。さらに『キングダム』などの大作にも出演し、表現の幅を広げています。親しみやすさとプロ意識を兼ね備え、主演・助演を問わず作品に強い印象を残す女優として高く評価されています。

実写化といえば橋本環奈! どんな役柄でも見事にこなすイメージがあるため、今回でもランクインしているのではないでしょうか。

5位：小芝風花（4票）

5位には小芝風花がランクイン。1997年大阪府生まれで、2011年『イオン×オスカープロモーション ガールズオーディション2011』でグランプリを獲得。2012年『息もできない夏』で女優デビューを果たします。2014年映画『魔女の宅急便』で注目を集め、その後も『ドラマ美食探偵 明智五郎』や 『妖怪シェアハウス』などで多彩な役柄を好演。透明感のある演技と幅広い役柄で注目を集めています。

5位：有村架純（4票）

同率5位には有村架純がランクイン。1993年兵庫県生まれの女優で、ナチュラルで親しみやすい魅力と繊細な演技力が評価されています。連続テレビ小説 『あまちゃん』で注目を集め、主演を務めたNHK連続テレビ小説『ひよっこ』では等身大のヒロイン像が共感を呼び高評価を獲得。さらに映画『花束みたいな恋をした』では第45回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞しており、幅広い層から支持される実力派女優として活躍しています。

まとめ

「転生したらスライムだった件」シズの実写化妄想キャストアンケート、今回は上位6名の女優をご紹介しました。結果を見ると、シズの清楚な雰囲気のイメージに合っている人が選ばれている印象。シズは黒髪美人なので、芦田愛菜や広瀬すずなど、黒髪が似合う女優も上位に入っていますね。

調査時期: 2026年4月4日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 208人 調査方法: インターネットログイン式アンケート