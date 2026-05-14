「褒められるほうが嫌で……」お笑い芸人の永野が、“SNS断ち”した理由を打ち明けた――。

永野

「全部うっとうしくなった」今年に入り、個人SNSを“卒業”

今年に入り、Xやインスタグラムなど、個人で発信していたSNSをすべてやめた永野。ゲスト出演した9日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)で、その理由を問われると、「売れてないときにはじめたんです。Xとか。それで、世に出てからインスタをはじめたんかな?」と説明しつつ、「売れてなかったから、告知しなきゃ! っていう強迫観念があって。どんなにテレビに出ようが、絶対宣伝したい! みたいな」とプレッシャーを告白した。

加えて、「(フォロワーとの)距離感が近すぎる」と感じていたようで、「インスタってストーリーがあるでしょ? あれに上げると、24時間は残る。“24時間内に、コイツは生きてるんだ”ってわかる生存証明でもあるじゃないですか。そういうのが、全部うっとうしくなった」と吐露。「“24時間内にコイツは生きてて、なんか押したんだ”ってわかるわけじゃん。それが全部、監視されてるように感じて……。真面目な話、ウザったくなってやめました」と心の内を明かした。

また、フォロワーから寄せられるコメントについても言及。「“永野さんのここが嫌いだ”は、そうでもない。“永野さんのここが好きだ”に、引っ張られるのが嫌」「そっちに引っ張られたら、あんまり魅力がなくなる可能性が……」と話すと、田中みな実は、「へえ～。なんかそれすごい真理」と感嘆。「言ってる人たちは、世の中の本当に少数。その意見を頼りにしてしまうことって、結構危険ですよね」と続けると、永野は、「そうそう。誹謗中傷は気分いいことじゃないけど。褒められるほうが嫌で」と語っていた。