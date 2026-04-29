「払ったほうが楽」女優の田中みな実が、会食の支払いについて私見を語った――。

  • 田中みな実

    田中みな実

田中みな実は“ステルス”みたい? 「私はタイミングのプロですから」

18日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)で、“奢り奢られ”論争の話題になり、「例えば、同世代の4人の女の子とご飯食べて。私がサラッと払ってたら、それはそれでめちゃくちゃ感じ悪いですよね」と話した田中。続けて、「そもそも誘われない(笑)」と自虐しつつ、「私は基本的に払っちゃう。払ったほうが楽」「あとからお礼のほうが大変」と吐露。これに、ゲスト出演したコラムニストのジェーン・スーも、「昔は、先輩とかがやみくもに払ってるのなんでだろう? って思ってたけど、今になるとわかる。めんどくさいから払うみたいな」と同調した。

また、プライベートでも食事をしたことがあるという田中とスー。会食後の支払いについて、田中が、「私はタイミングのプロですから。すり抜けて払いに行くからね(笑)。気づかれないように」と明かすと、スーは、「すごいんですよ。もうなんか、本当にステルスみたいだよね」と苦笑い。田中は、「お会計が1番もめたくない。ゴチャってなるのも嫌だし。“お会計こちらです”って持ってこられたとき、“どうする……? ”っていう一瞬の空気感も嫌」とその理由を語り、「気持ちよく、“ええっ! そうだったの? ありがとう～”“じゃあ2軒目行こう! ”とか。いい感じになるようにしたいの」と話していた。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

75歳歌手、モデルとしてデビュー後に15歳で歌の道へ　今年でデビュー60年
サントリー、期間限定イベント「東京タワー オールフリーDAY」開催! イベントにはM-1王者たくろう、小倉優子さんが出席
たくろう、M-1後初給料の使い道を告白「配送料とか気にならないんで...」
ちゃんみな、日・米・韓を行き来していた幼少期にいじめも経験　結婚・出産を経て芽生えた心境の変化も明かす
浅野忠信の母、75歳でモデルデビュー　10代当時は地元で女子グループを結成
71歳女優、弟2人が生後間もなく死去　95歳で逝った母が抱えていた思いに涙
87歳女優、他界した母が出演予定だった舞台に代役として急遽出演　震えるほど怖かった当時の心境を回顧
嵐の思い出を振り返るTVerドラマ特集、『世界一難しい恋』『きみはペット』などPart2スタート
「タイトな衣装が多く…」年上社長と不倫関係を続ける“シタ妻”役・桜井日奈子を襲った“悲劇”
がんで余命3カ月を宣告され…不倫をする妻に遺産を狙われる“サレ夫”役・白洲迅が語った『余命3ヶ月のサレ夫』の見どころとは
2014年に美少女グランプリを獲得し、高校2年で芸能界デビュー　バスケに打ち込んだ幼少期
志田未来、涙が止まらずスタジオ裏へ「ヤバい…どうしよう」　大ファンのアイドルグループとの初共演で感極まる「共演するのを目標に…」
関連画像をもっと見る