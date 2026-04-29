「払ったほうが楽」女優の田中みな実が、会食の支払いについて私見を語った――。

田中みな実

田中みな実は“ステルス”みたい? 「私はタイミングのプロですから」

18日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)で、“奢り奢られ”論争の話題になり、「例えば、同世代の4人の女の子とご飯食べて。私がサラッと払ってたら、それはそれでめちゃくちゃ感じ悪いですよね」と話した田中。続けて、「そもそも誘われない(笑)」と自虐しつつ、「私は基本的に払っちゃう。払ったほうが楽」「あとからお礼のほうが大変」と吐露。これに、ゲスト出演したコラムニストのジェーン・スーも、「昔は、先輩とかがやみくもに払ってるのなんでだろう? って思ってたけど、今になるとわかる。めんどくさいから払うみたいな」と同調した。

また、プライベートでも食事をしたことがあるという田中とスー。会食後の支払いについて、田中が、「私はタイミングのプロですから。すり抜けて払いに行くからね(笑)。気づかれないように」と明かすと、スーは、「すごいんですよ。もうなんか、本当にステルスみたいだよね」と苦笑い。田中は、「お会計が1番もめたくない。ゴチャってなるのも嫌だし。“お会計こちらです”って持ってこられたとき、“どうする……? ”っていう一瞬の空気感も嫌」とその理由を語り、「気持ちよく、“ええっ! そうだったの? ありがとう～”“じゃあ2軒目行こう! ”とか。いい感じになるようにしたいの」と話していた。