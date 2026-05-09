「タレントさんかしら? モデルさんかな? みたいな……」俳優の田中みな実が、“イケメン”男性マネージャーについて語った――。

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永野も絶賛のビジュアル! 田中みな実のマネジャー「頭ひとつスラッと背が高くて」

2日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)では、マネージャーの話題に。ゲスト出演した永野と、たまたまエレベーターホールで会ったと明かしつつ、田中は「(男性マネージャーの)ナカヤマくんに、パッと目がいくでしょ? 私より」と吐露。永野が、「いくいく」と共感すると、「いつもそうなの。局のエレベーターとか乗ってても、みんなナカヤマくんのことをパッと見るわけ。“えっ? タレントさんかしら? ”って。“誰だろう? モデルさんかな? ”みたいな。そのあと私を見て、ああ～みたいになる」とぼやいた。

周囲が思わず注目してしまうほど、ルックスがいい男性マネージャーに対し、「私に最初に来ないの! 毎回、ナカヤマくんにいくの!」と悔しげな田中。永野は、「絶対、映画出たい子でしょ。意地悪なほどの足の長さ」「パリコレ歩いた帰りですみたいな歩き方して……」とブツブツ言いながらも、「やっぱりすごい。だって、いろんな老若男女がエレベーターの前に集まってきてたけど、頭ひとつスラッと背が高くて」とそのイケメンっぷりに感服。田中も、「わかる～! 現場でもすぐ見つけられるし、一番カッコいい」と共感の声を上げていた。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

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