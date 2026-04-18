「服がなくなっちゃって(笑)」元日向坂46でタレントの松田好花が、グループ卒業後の“困りごと”を明かした――。

松田好花

「自分って極端なんだな～」「そういう自分に気づきはじめた」

今年2月末をもって、グループを卒業した松田。14日のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)では、現役時代を振り返り、「ファンの方とお話するミート&グリート、握手会みたいなこともしてた」と話し、「自分たちで衣装を準備して、好きなものを着るっていう感じだった」と回顧。ファンイベントは8日間続くこともあり、「8体分のマネキンを作るぐらいの感じで。結構お洋服がいっぱいあって。そういうお仕事があるから、服を買ってた」と明かした。

一方で、卒業後について、「なんかやめた途端、“あれ? 私、全然服買ってない”と思って。だから、現役時代に買った服をずっと着回してる」と吐露。「衣装として買ってるから、ちょっと私生活で着ると目立つ服も多くて……。“じゃあ、これは後輩に譲るか～”なんて思いながら、いろいろ仕分けたりして」と語りつつ、「そしたら、なんか服がなくなっちゃって(笑)」とぶっちゃけて苦笑い。「自分って極端なんだな～」「1人になって時間ができてから、そういう自分に気づきはじめた」と笑いながら話していた。