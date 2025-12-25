お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が18日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。がん闘病中のとんねるず・石橋貴明と会食したことを明かした。

「もしよかったらご飯行けませんか?」「全然いいよ」

今年4月に、食道がんと咽頭がんを公表し、芸能活動を休止している石橋。「ものすごい久しぶりといいますか。個人的にうれしかった」と話しはじめた岡村は、「3～4日前なんですけど。とんねるずの貴明さんと、2人でご飯を食べまして」と報告。「電話でしゃべった感じもすごく元気そうで。“もしよかったらご飯行けませんか?”って。“全然いいよ”って言ってくださって」と経緯を明かすと、矢部浩之も、「その段階でホッとするな。ご飯に行けるっていうね」と安心した様子だった。

会食当日、15分前に店に着いた岡村は、石橋を外で待っていたという。しかし、約束の時間を20分過ぎても現れなかったため、店内に入ることに。すると、中で待っていた石橋に、「何してんの～? 岡村～」と叱られたが、「そのときのしゃべり方が、昔の貴明さんのしゃべり方でホッとした」と吐露。「ちょっと痩せてはんねんけど、顔色も全然いいし。なんか俺が思ってたより、全然元気やった」と石橋の様子に安堵しつつ、「でも、“そんなに食べれないんだよ”って言わはって」と打ち明けた。

この日、2軒目に行った中華料理店では、木梨憲武とバッティングするという偶然も。一方、岡村と石橋は、3軒ハシゴし、「シャンパンもちょっと飲んで」「2人だけで、1時か2時ぐらいまで行ったんちゃうかな?」とお酒を飲みながら深夜まで大盛り上がり。思い出話に花を咲かせたひと時を過ごし、岡村は、「お笑いの話、健康、いろんなお話をさせてもらいました」「ご飯食べれるっていうところで、元気にならはったなと」とうれしそうだった。

また、「我々は、とんねるずさんに憧れて、この世界に入ってきた人間ですから」としみじみ語った岡村。「ワンフー(とんねるずファンの呼称)のみなさんもちょっと安心していただけたら。“まだ完全ではない”って、ご本人もおっしゃってましたけど、ホントに元気そうですごくよかった」「我々もワンフーの一人でしたから。みなさんにもちょっとご報告という風に思いまして」と心配しているファンに伝える場面もあった。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。