タレントの伊集院光が、20日深夜に放送されたTBSラジオ『伊集院光 深夜の馬鹿力』(毎週月曜 深夜1:00～)で、石橋貴明との交流を語った。

伊集院光

石橋貴明とバリー・ボンズのエピソードに「すごくない？」

番組では、リスナーからの「ナイツの塙(宣之)さんがラジオで話されていましたが、またまた石橋貴明さんと伊集院さんの3人で食事をしたそうですね。伊集院さんから見た飲み会の様子をよかったらお聞かせください」とのメールを紹介。これに対して、伊集院は「めちゃめちゃ楽しい」と即答し、「毎回、石橋さんには、俺はちょっとインタビュー魔みたいになっちゃうんだけど」と打ち明けた。

その流れで、石橋のスポーツ選手との幅広い人脈の話題に。メジャーリーグで活躍したバリー・ボンズとの交流について、「バリー・ボンズに会ってるってすごくない？」と驚きを口にし、対面時にはボンズが石橋出演の映画『メジャーリーグ2』を見ていたと語り、劇中で行っていたポーズを「これ、覚えてるぜ」と再現してみせたというエピソードも披露した。さらに、アイルトン・セナとカートで対決した話や、社会人野球時代の野茂英雄と偶然顔を合わせた出来事なども紹介。

伊集院は「そんなのばっかりだから、なんか聞いてて、ワクワクが止まらない」と語り、「夢のような時間を過ごさせてもらいましたね」と振り返っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoタイムフリーで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。