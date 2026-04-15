映画鑑賞やテーマパークでの定番スナックといえば「ポップコーン」ですよね。でも、映画が終わるまでに食べきれなかったり、テーマパークでは、お子さんの数だけ専用バケットを持ち歩くのが大変。そんな“ポップコーンあるある”をスマートに解決してくれるアイテムが3COINSから登場し、SNSで話題になっています。

グループでのお出掛けに🎠

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ポップコーン用ジップバッグ5枚セット

300円(税込330円)

https://palcloset.jp/display/item/2522-WW01-00000/?b=3coins&ssviam=tw_5896_cfe1f0746ac97a29d930f93346b150b2

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テーマパークや遊園地ではもちろん、映画館などでも大活躍🍿大きな袋を回してシェアしたり持ち歩く手間が省けて、ストレスフリーにお出かけを楽しめます♪

(@3COINS_newsより引用)

3COINSの「ポップコーン用ジップバッグ」は、軽くて持ち歩きやすく、首から下げられるストラップ付き。かさばるバケットを1人1個持ったり、みんなで回してシェアする手間も省けてストレスフリー。食べきれなかった分をそのまま持ち帰れるのも、嬉しいポイントです。

SNSで紹介されると、「映画館のポップコーン食べきれなくて困ってたから欲しい」「これはすごいアイデア!」「ディズニーで役に立ちました〜」といった声が。また、「なんかフェスとかでも使えそう」「これってポテチとか入れてもいいのかな?!」「ぬい入れて一緒にパーク行きたい」など、使い方のアイデアも広がっています。あまり重いものは入れられませんが、少々雨が降っている時でも、これならぬいぐるみを濡らさずに持ち歩けるし、スナック菓子もしけりにくい! あると便利なだけでなく、安心ですね。

ジップバッグ5枚(約縦23×横27×マチ4cm/厚さ0.09mm)とストラップ1個がセットになって、価格はもちろん330円。使い方はあなた次第。春のお出かけに、ぜひ活用してみては?