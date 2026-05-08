フリー素材でおなじみの「いらすとや」がこのほど、“いらすとや風イラスト”を自分で作れるサービスをローンチ。SNSでは早速「作ってみた!」という投稿が相次ぎ、ユーザーの作品であふれるほど盛り上がりを見せています。

パーツを組み合わせていらすとや風のイラストが作れる「いらすとやメーカー」というサイトができました

商用利用可能です

https://irasutoyamaker.com

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運営のアカウント

@irasutoyamaker

(@irasutoyaより引用)

今回公開された「いらすとやメーカー」は、髪型・表情・服装などのパーツを自由に組み合わせ、いらすとや特有の柔らかいタッチのキャラクターを生成できるサービスです。商用利用も可能と明言されているので、個人利用はもちろん、資料作成やSNS投稿などにも安心して使えるのも嬉しいポイント。

SNSでは公開直後から大きな反響があり、「これは嬉しすぎる!!!」「早速作って自分のアイコンにしたいと思います!」「いらすとやメーカー神すぎる!! パーツ組み合わせ自由度高くて沼確定ですね」といった声や、「LADYの時の米津玄師」や「ミセス」など、推しキャラを再現するユーザーが続出。

また、パーツを勝手に組み合わせてくれる“ランダム機能”を試した人からは、「ランダムが過ぎて笑いが止まらないんですけど…笑」「あかんずっと全ランダムで遊んでまう」といった声も。執筆時点までに7.2万ものいいねを獲得するなど、盛り上がりはまだまだ加速し続けています。

筆者も実際に試してみましたが、操作は簡単でとても楽しく、ランダム機能では「なんの妖怪?」とツッコミたくなるキャラが次々と生成されて思わず笑ってしまいました。しばらくハマってしまいそうです。みなさんもぜひ一度トライしてみてはいかがでしょうか。