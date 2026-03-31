誰しも遊んだことがあるであろう「鬼ごっご」。追いかけてくる鬼から逃げるという単純な遊びですが、これがなかなかハードなんですよね。でも、ただタッチするだけでは物足りない! もっとドキドキしたい! という方もいるのでは?

そんな方におすすめしたいのが、3COINSの「鬼ごっこタッチトイ2個セット」です!

＊NEW＊

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鬼ごっこタッチトイ2個セット

600円(税込660円)

対象年齢:6歳以上

https://palcloset.jp/display/item/2612-25R4594-00/?cl=01&b=3coins&ss=&ssviam=tw_5896_4590d87847143952ee1f8e3810049245

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腕に装着してタッチされるとアラームが鳴る、ドキドキ感のあるおもちゃです👀4回捕まったらゲームオーバー!いつもの鬼ごっこが一気にハードモードに💥

(@3COINS_newsより引用)

こちらが、タッチするとアラームが鳴る「鬼ごっこタッチトイ2個セット」です。これさえあれば、「タッチされてなーい!」「髪にタッチしたもん!」などという揉め事が発生することもありません。腕に装着し、4回タッチされたらゲームオーバーです。

しかし、3回タッチされてもいいなら余裕だな……、なんて思ったら大間違い。1回目のタッチでは、直後からアラーム音が10カウント鳴り響き、同様に2回目は20カウント、3回目は30カウントとアラーム音が長くなっていき、それだけ、鬼に見つかりやすくなってしまうという仕掛けが。ドキドキ感も増して、よりハードな鬼ごっこを楽しむことができるんです!

SNSで紹介されると、「なにこれめっちゃ楽しそう」「やばっ!おもしろそ!」「これサバゲの特殊戦で使ったら面白そう」「28歳児ほしい」「これを使って大人の全力鬼ごっこをやりたい」と話題に。子どもよりも、大人の需要が多そうです(笑)。

価格は660円。本気の鬼ごっこを楽しみたい方は、今すぐ3COINSへ!