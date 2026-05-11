ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気エリア「セサミストリート・ファン・ワールド」が5月10日をもってクローズとなりました。ファンから惜しむ声が寄せられる中、SNSで公開されたある“メッセージ”が話題となっています。

USJの公式X(@USJ_Official)に投稿されたのは、ファンに対する感謝の言葉と、エルモ＆クッキーモンスターからの「お手紙」。

エルモのお手紙は……個性的な文字でなかなか解読が難しいですが、2枚目の翻訳によると、「みんなとあそんだじかんが、ハートのなかでキラキラしてるんだ! 」との言葉が。パークのオープン時から来場者を出迎えてきたエルモとのたくさんの思い出がよみがえった人も多いのではないでしょうか。

一方、クッキーモンスターの手紙は意外と(?)読みやすく、「クッキーとおなじくらいキミのことがだいすき」との素敵なメッセージが。「バイバイじゃないぞ」という言葉にジーンときますね。

この心のこもったエルモ＆クッキーモンスターからの手紙に、「ずっとともだちだよ！！！」「もう乗れないんだ ほんと寂しい」「こんなのみたら泣ける」「沢山の思い出をありがとう～」とファンから多くの反響が寄せられ、4.7万いいね(5月11日時点)が集まっています。

「セサミストリート・ファン・ワールド」は残念ながらクローズとなってしまいましたが、「セサミストリート4-Dムービーマジック」は引き続き運営されるなど、セサミストリートのキャラクターたちとは引き続きパークで会えるとのこと。

また、広大なエリアに今後どんなコンテンツがやってくるのか……続報が楽しみですね!