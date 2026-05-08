日本マクドナルドは、5月15日から販売を開始するハッピーセット「ちいかわ」について、発売初日と第2弾初日の2日間は公式アプリで配布する「ハッピーセットちいかわ購入券」の提示による販売とすると発表した。

対象となるのは、ハッピーセット「ちいかわ」のおもちゃ第1弾・第2弾(各4種)で、販売期間は第1弾が5月15日から5月28日まで、第2弾が5月29日から6月11日までを予定している。おもちゃはなくなり次第終了となり、その場合は代わりのおもちゃなどを提供する。

販売方法は期間によって異なり、第1弾発売日の5月15日と、第2弾発売日の5月29日の2日間は、マクドナルド公式アプリで配布される「ハッピーセットちいかわ購入券」の提示が必要となる。また、1人あたり朝マック、レギュラーメニューそれぞれの時間帯で4個までの販売とする。

この2日間は、株主優待券および子育て支援パスポートは使用不可。加えて、マックデリバリーサービスおよびその他宅配サービスでの販売は停止となる。

一方、5月16日から5月28日まで、5月30日から6月11日までの期間は、購入券の提示は不要となるが、1グループ1会計につき4個までの販売。同じグループによる複数回の購入も断るとしている。この期間はマックデリバリーサービスは利用できるが、その他宅配サービスでの販売は停止となる。

なお、マックデリバリーサービスでは期間中、ハッピーセットに限らずすべての商品で予約注文を停止する。