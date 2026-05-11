「ビックリしたんですけど…」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、GW中の出来事を明かした――。

岡村隆史

「ホンマに大丈夫か? っていう山道を走って…」

7日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、「ちょっとゴールデンウィークをなめてた」と切り出した岡村。GW中に休日があり、「せっかくの休みだから、家にいてももったいないなって」と家族で伊豆の温泉旅館に出かけたという。これまでは仕事柄、「ゴールデンウィークはあんま関係ないので、意識してなかった」が、「カーナビで出したら、4時間ぐらいかかる。4時間かと思ったけど、休憩しながら。ところどころ混んだなっていうのはあった」と渋滞していた道中を振り返った。

翌日の11時にチェックアウトし、自宅に戻ろうとした岡村だったが、「ビックリしたんですけど……。7時間かかったんですよ」と告白。「カーナビも新しいルートを出してくれるんですけど。ホンマに大丈夫か? っていう山道を走って」と“抜け道”と思われる道を案内され、「ちょっと高速乗っては降りて。また下道でみたいな繰り返しで」と吐露。1度だけ休憩を挟んだが、自宅に着いたのは19時半だったといい、「(伊豆まで)東京から3時間ぐらいですよね? 7時間やとハワイ行けますよね。かわいそうに、子供は車の中でゲー吐くし……」と散々だったとこぼした。

GWの“洗礼”を受け、「やっぱりゴールデンウィークって、こうやねんなと。はじめて、ゴールデンウィークのすごさを感じた」とつぶやいた岡村。サービスエリアにも、長蛇の列で入れなかったそうで、「おしっこもでけへんやん」とぼやき。「やっぱりみなさん、せっかくの休みやから、どっか出て行くねんな。私もその中の1組ということで……。ちょっとビックリするぐらい混んでた。みなさんも大変やったと思う」と話しつつ、「出て行ったほうがハード。それやったら、家でNetflix観といたほうがよかったな～っていう風にちょっと思った」と後悔をにじませていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。