西武鉄道は、テレビ東京の番組『出没! アド街ック天国』において、5月16日から5週連続で西武線沿線をテーマとした特集を放送すると発表した。放送を記念し、広報誌「Mottoかわら版」5月号で出演者インタビューなどの番組連動企画を展開するほか、車内広告・駅貼りポスターの掲出、西武鉄道YouTubeでの応援企画なども実施する。

『出没! アド街ック天国』は、街をテーマに地域の魅力を掘り下げて紹介する番組。今回の企画では、番組の編集力と、鉄道・駅を起点とした西武鉄道の接点を掛け合わせ、沿線各地へのおでかけ需要を後押しするという。

西武線沿線特集の初回(5月16日)は「所沢」周辺を取り上げる。2週目以降は、5月23日に「東長崎」、5月30日に「飯能」、6月6日に「西武多摩川線」、6月13日に「池袋の30年」を取り上げる。放送時間はいずれも21時から21時54分まで。テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送で放送するほか、TVerでリアルタイム配信も行う。見逃し配信や「U-NEXT」による配信も予定している。

広報誌「Mottoかわら版」5月号では、番組レギュラー出演者のうち、井ノ原快彦さんとテレビ東京の中原みなみアナウンサー、薬丸裕英さんによる特別インタビューを掲載。西武線各駅で配布する「Mottoかわら版」で読めるほか、西武鉄道のウェブサイトでも閲覧できる。