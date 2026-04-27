西武鉄道は27日、バナナマンがパーソナリティーを務めるTBSラジオの深夜ラジオ番組『JUNK バナナムーンGOLD』とのコラボ特別企画として、特急車両「ラビュー」の車内で収録した特別番組を5月15日深夜に放送すると発表した。

西武鉄道の特急車両「ラビュー」の車内で収録し、ラジオ特別番組『バナラビューGOLD』として放送

今回のコラボ番組は『バナラビューGOLD』と題し、5月15日25～27時に放送。バナナマンの2人がTBSのスタジオを飛び出し、「ラビュー」に乗車して秩父へ向かう「移動型収録」の模様を届ける内容となる。収録は非公開で行われる。

「ラビュー」は独特の先頭形状や大きな窓を特徴とする車両。今回のコラボ番組は、その大きな窓からの景色を楽しみながら進む旅の様子を通じて、リスナーも一緒に秩父へ向かう感覚を味わえる構成になるとのこと。車内でどのような展開が繰り広げられるか、2人が秩父のどこに向かい、何をするのかの詳細については、放送まで明かされない。

コラボ企画を記念し、西武鉄道の車内にポスターを掲出。ポスターに記載された2次元コードを読み取ることで、車内限定のバナナマンオリジナルコメントを再生できる。ポスターは4月29日から5月14日まで池袋線・新宿線の車内(一部除く)に掲出される。