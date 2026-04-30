西武鉄道は、6月6日に開催する「西武・電車フェスタ 2026 in 武蔵丘車両検修場」の詳細について発表した。今年は「サステナ車両」7000系の初お披露目展示など実施する。

「西武・電車フェスタ 2026 in 武蔵丘車両検修場」で「サステナ車両」7000系の初お披露目となる展示を行う

7000系は10時30分から14時30分まで、「西武 旅するレストラン 52席の至福」とともに会場内で展示される。車両撮影スペースは安全確保のため、5分間ずつ約70人の完全入換制に。事前申込みは不要とされ、会場で並ぶことで何度でも撮影できる。

会場への直通列車利用者限定の7000系有料撮影イベントも行われる。通常は国分寺線で運行している8000系を会場への直通列車として運用し、参加者は7000系と「52席の至福」が並ぶ車両展示スペースで、15分間ずつ2アングルの車両撮影ができる。イベント名は「7000系お披露目記念 プチ撮影会 往路編」「7000系お披露目記念 プチ撮影会 復路編」。いずれも「西武線アプリ」による事前申込制で受付を行っている。

国分寺線で活躍している8000系を会場への直通列車として運用

「西武・電車フェスタ 2026 in 武蔵丘車両検修場」は6月6日の10時から16時30分まで開催(最終入場は15時)。入場無料で、事前申込みは不要。イベント当日、車両展示の他にも軌陸車の展示・作業実演、電車に台車を入れる作業実演、トラバーサー乗車体験、非常通報装置取扱体験、ミニ電車乗車体験、運転シミュレータ体験など実施予定。新型のツーハンドルを導入した運転シミュレータ体験も行い、池袋線の各駅停車や急行などの運転を体験できる。

「52席の至福」を会場に留め置き、カフェ営業の「52FES.カフェ『MUSASHI』」とブランチ営業の「52FES.ブランチ『SHIFUKU』」も開催。西武バスは3月から運行開始した「きいろいバス」を展示し、オリジナルグッズも販売する。