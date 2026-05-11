サントリービバレッジ＆フードは、サントリーコーヒー「BOSS」と「ポケモン30周年」がタイアップした、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメからインスパイアされたボスジャン「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑」などが当たるキャンペーンを6月1日から実施する。また、翌日6月2日よりボス主力5商品を新デザインの「ポケモン図鑑缶」として一斉リニューアルする。

対象の6缶パック購入で「新発見！ボスジャン Inspired by ポケモン図鑑」などが当たるキャンペーンの賞品には、カントー地方の「旅立ちの3匹」であるフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメからインスパイアされたボスジャンが登場。

背中にタネを背負っているフシギダネからインスパイアされた、植物を背負って持ち運ぶことができる上部が開閉式のリュック付き「お花もはこべるフシギダネデザイン」、しっぽに炎がともっているヒトカゲからインスパイアされた、着用時に腰の部分が光るLEDライト付き「暗い場所でも明るいヒトカゲデザイン」、“みずでっぽう”が得意なゼニガメからインスパイアされた、水鉄砲と収納リュック付きレインジャケット型の「水鉄砲も楽しめるゼニガメデザイン」の全3種となっている。

応募受付期間は6月1日9:00~8月31日23:59。5パックコースでは「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑」全3種が各種5人に当たる。サイズはフリーサイズのため選択不可。リュックは取り外せる。1パックコースでは「BOSSオリジナルqUOカード」1,500円分が3,000人に当たる。なお、賞品の内容・仕様は変更になる場合がある。

「BOSS×ポケモン30周年」その場で当たる！キャンペーンは「BOSS」対象商品の2次元コードから応募でき、「この足跡だ～れだ？Ｔシャツ(全5種)」や「ギフトペイポイント」が当たる。応募受付期間は6月1日9:00～8月31日23:59。

「この足跡だ～れだ？Tシャツ」全5種が各種1,500人、「ギフトペイポイント」10円分が98,500人、総計100,000人に当たる。なお、賞品の内容・仕様は変更になる場合がある。キャンペーンの詳細は「BOSS×ポケモン30周年」キャンペーンサイトとBOSS公式Xアカウントに今後掲載する。

ボス主力5商品リニューアルについて

また、同タイアップを記念し、主力商品5品(「ボス レインボーマウンテンブレンド」「ボス 贅沢微糖」「ボス 無糖ブラック」「ボス カフェオレ」「プレミアムボス 微糖」)を「ポケモン図鑑缶」としてパッケージをリニューアルする。今回のリニューアルでは、“いつもの「BOSS」に、新発見”をテーマに、ラベル側面にカントー地方／ジョウト地方／ホウエン地方／シンオウ地方／イッシュ地方の「旅立ちの３匹」とピカチュウ、イーブイのイラストとそのポケモン図鑑の情報を掲載している。なお、「ボス レインボーマウンテンブレンド」と「ボス 贅沢微糖」については、中味もリニューアルする。

「割るだけクラフトボスカフェ」はミルクや水と割るだけでお店のようなぜいたくな味わいのラテやブラックが手軽に楽しめる希釈タイプ飲料。今回、「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」（無糖／甘さ控えめの2種）に「ポケモン30周年記念オリジナルチャーム」が付いた商品※を5月19日に発売する。チャームは「ピカチュウ＆イーブイ」「くさタイプ」「ほのおタイプ」「みずタイプ」の計4種類だ。数量に限りがある。無くなり次第販売終了となる。一部店舗では取り扱いがない場合もあるが、全国での発売を予定している。

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