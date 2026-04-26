コシダカが運営する「カラオケまねきねこ」は、「ポケモン30周年」との大規模コラボキャンペーンを、4月24日13時より全国700店舗で実施する。

ポケモン30周年を祝う本キャンペーンでは、まねきねこのブランドキャラクターにちなんで、「ニャース」や「ニャオハ」など「ネコ・ニャ」のつくポケモンとその仲間たちが大集結。さらに、まねきねこ史上初の試みとして、全国45都道府県すべてに「ポケモンコラボルーム」を設置(計45店舗)する。単なるキャラクター装飾に留まらず、限定オリジナルトレイで届く専用フードや、豪華特典がセットになった「3種のプレミアムパック」、そして歌唱実績が形になるキャンペーンなど、全国どこでも「まねきねこ」でしか味わえない、ポケモンたちとの圧倒的な没入体験を楽しんでほしい。

人気メニューの「ポテトフライ」や「若鶏のから揚げ」を、 どうキャンペーン専用に開発された「コラボ限定オリジナルトレイ」に載せて提供。フード1品注文ごとに、音楽プレイヤーの再生画面をモチーフにした「再生画面風カード(全21種)」をランダムで1枚プレゼントする 。

対象楽曲

対象楽曲を歌うと、全9種の「オリジナル待ち受け画像」をその場でプレゼント。どのポケモンに出会えるかはダウンロードするまでのお楽しみ(ランダム配布)。さらに、期間中の歌唱回数上位100名様には、同キャンペーンを象徴する「ニャースオリジナルジョッキ」を贈呈する。

「カラオケルーム」を、ポケモン30周年を祝うための「専用スタジアム」へとアップデートした 。一部の旗艦店だけでなく、全国45都道府県・計45店舗で展開することで、地域を問わず多くのファンが「特別な空間」にアクセスできる環境を整えた。またコラボルーム利用者には、全1種の限定クリアファイルをプレゼント。

ノベルティ

「室料」「ドリンクバー」「限定ノベルティ」をパッケージ化した本キャンペーン限定のプランを用意した。モンスターボールパックは、オリジナルカップとコースター（全21種からランダム）が付いた、気軽に楽しめるスタンダードプランで。スーパーボールパックは、上記セットに加え、さらにアクリルスティック(全9種からランダム)が付いた、コレクションが広がるおすすめプラン。ハイパーボールパックは、オーロラアクリルストローチャームやコルクコースターなど、本プランでしか手に入らない5つの限定アイテムをすべて付けたプラン 。