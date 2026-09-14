まだまだブームが止まらないボンボンドロップシールに、ついに人気アーティストMrs. GREEN APPLEが参戦。今まさに音楽シーンを席巻しているミセスと、令和のシル活を先導するボンドロ——、勢いのある者同士のコラボに、早くも争奪戦の予感が漂っています。

【NEWS🧸】

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「Mrs. GREEN APPLE × ボンボンドロップシール」のクーリア公式オンラインストア

先行抽選販売を9月24日(木)18:00より開始いたします!

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「グリーン」「ミュージック」「パーティー」「ファンタジー」の全4種を4種1セットで販売✨

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⏰応募期間

9月24日(木)18:00～9月26日(土)23:59

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▼詳細はこちら

https://mrsgreenapple.com/news/detail/22967

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さらに、10月下旬より全国のローソンにて一般販売を予定しております🏪

販売店舗・販売開始日などの詳細は、改めてお知らせいたします。

(@AORINGOHUZINより引用)

Mrs. GREEN APPLE × ボンボンドロップシール

こちらが、話題のボンドロ「Mrs. GREEN APPLE × ボンボンドロップシール」です。ミセスの3人がかわいすぎて、持っているだけで気分が上がりますね。

そんなボンドロの先行抽選販売が、9月24日18時からクーリア公式オンラインストアにて開催されることに。しかも、緑の「グリーン」、黄色の「ミュージック」、桃色の「パーティー」、紫の「ファンタジー」の4種1セットでの販売というのだから驚きです。さらに、10月からはローソンにて一般発売されるのだとか。これは嬉しいですね!

このニュースに、SNSでは「可愛すぎる～っ!シール帳あけときます」「4種1セットなの嬉しい! 当たりますように」「1個660円?え大丈夫安すぎない??」「欲しすぎるぅー これはほんま激アツすぎて」「楽しみ!!絶対当てる!!」と、ファンから歓喜の声が。執筆時点までに1.5万ものいいねが寄せられています。みんなに当たるといいですね。

もしハズレてしまったら、いざローソンへ。続報のチェックもお忘れなく!