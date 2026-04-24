ファミリーマートは4月28日、ポケモンから発売中のNintendo Switch 2ソフト「ぽこ あ ポケモン」キャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。

ポケモンフラッペが登場

ゲームに登場するメタモンとピカチュウをパッケージにデザインした「ポケモンフラッペ」(360円)が登場する。ちゅるんとゼリー入りで甘酸っぱさを楽しめるストロベリーフラッペと、しゅわっと弾ける爽快感が広がるラムネソーダフラッペの2種類。

また、メタモンをイメージした「わらび餅」(150円)と、ピカチュウをイメージした「ロールケーキ」(178円)も発売する。わらび餅は、メタモンをイメージしたぶどう風味のやわらかいわらび餅で、ぶどう味のソースとミルクホイップを包んだ商品。

ロールケーキは、ゲームに登場するピカチュウ(うすいろ)とピカチュウをパッケージにデザインしたロールケーキ。チョコチップ入りのバナナクリームを、ピカチュウをイメージした黄色と茶色のスポンジ生地で巻き上げた。

オリジナルタオルが当たるスタンプ企画

期間中、アプリ「ファミペイ」を提示して、対象のオリジナル商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、コースを選び応募すると、抽選で合計120名に、オリジナルタオルなどが当たる。キャンペーン期間・応募期間は4月28日～5月18日まで。

スタンプ5個で応募できるのは、メタモン・ピカチュウのデザインと、メタモン(ラプラスへんしん)・ピカチュウ(うすいろ)のデザインがバックプリントに入ったフラッペカップ入りタオル2種セット。

アクリルパズルキーホルダーがもらえる

期間中、対象商品を2品ご購入ごとに、ポケモンたちがデザインされたオリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえる。ピース同士を連結できる仕様で、キーホルダーとしてはもちろん、組み立てて立体的に飾ることもできる。期間は4月28日10:00～5月18日まで。景品が無くなり次第終了となる。

キャンペーン第1弾(4月28日10:00～)では、メタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダーがもらえる。

第2弾(5月5日10:00～)では、メタモン&フワンテ、ピカチュウ(うすいろ)、カビゴン(こけむし)、ルカリオ、モジャンボ(はかせ)の全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダーがもらえる。

組み立て後イメージ

オリジナルトートバッグが当たる

期間中、ファミペイを提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、オリジナルトートバッグなどが当たる。キャンペーン期間・応募期間は4月28日～5月18日まで。

スタンプ5個で応募できるトートバッグは、メタモンと、メタモン(ラプラスへんしん)をデザインしたリバーシブル仕様。

ダウンロードカード購入&応募でオリジナル壁紙がもらえる

期間中、ぽこ あ ポケモンのダウンロードカード(8,980円)を購入し専用サイトで応募すると、もれなくオリジナル壁紙がもらえるキャンペーンを開催している。購入対象期間は2月17日～5月18日、応募期限は5月19日まで。

「ダウンロードカード ぽこ あ ポケモン」(8,980円)

オリジナル壁紙

特典付「Switch 2」「ぽこ あ ポケモン」セットを予約販売

ファミマオンラインで、期間中にNintendo Switch 2本体とぽこ あ ポケモンのセット(58,960円)を購入すると、もれなくファミリーマートオリジナルのアクリルパズルチャームがついてくる。予約申込期間は4月28日10:00～ 5月6日23:59まで。

「オリジナル特典付き『Nintendo Switch 2(日本語・国内専用)』+『ぽこ あ ポケモン』」(58,960円)

ファミリーマートオリジナル特典 ※画像はイメージ

GPSチェックインでSNSアイコンがもらえる

任天堂のスマートフォン向けアプリ「Nintendo Store」で、キャンペーン期間中にファミリーマートの店頭で「GPSチェックイン」を行うと、オリジナルデザインのぽこ あ ポケモンのアイコンがもらえる。

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