イオンモールとポケモンは4月24日より、「イオンモールでポケモンとあそぼう!」をパワーアップ。1年を通して、家族みんなで夢中になれる多彩なイベントを開催する。

ポケモン誕生30周年を迎える今年は、1年を通して、家族みんなで夢中になれる多彩なイベントが開催される。

まずは、館内のサイネージに「ポケモン30周年記念時報」が登場。11時～20時の間の毎時00分にさまざまなポケモンたちが登場し、時間を知らせてくれる。

「イオンモールでポケモンとあそぼう!」『ぽこ あ ポケモン』クイズラリー

また、5月2日～6日にかけて、人気ゲームソフト『ぽこ あ ポケモン』をテーマとしたクイズラリーが全国61のモールで開催される。対象は小学生以下の子ども。うすチュウのサンバイザーを被り、クイズに答えながら館内のスポットかんばんを回ると、オリジナルのシールをゲットすることができる。

そのほか、歴代の『ポケットモンスター』シリーズに登場する“旅立ちの3匹”をテーマにしたデジタルスタンプラリー「ポケモンしんかラリー」が7月にスタート。また、ポケモンカードゲームの商品を中心に、その他関連商品が集まる「ポケモンカードストア」も開催される。

なお、今後のイベントの日程や詳細については、「イオンモールでポケモンとあそぼう!」専用ページ等にて順次公開される。

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