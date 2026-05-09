田中圭が「“喰われる”と思った」と振り返るほど衝撃を受けた後輩俳優とは誰なのか。まだ大ブレイク前に共演した際、「なんだこの子」と感じたという圧倒的な存在感を語った。

田中圭

田中圭が衝撃を受けた俳優「すごかった」

YouTubeチャンネル『鈴木おさむに全部ハナシます!!』で8日に公開された動画「『俳優 田中圭』にこの1年とポーカーに関して全て聞きました」には、鈴木おさむ氏の書き下ろし新作舞台『母さん、ラブソングです。』(7月31日より開始)で主演を務める田中圭がゲスト出演した。

鈴木氏が「いろんな人とお芝居してるじゃん? いろいろな人に聞いてるんだけど、この人すごかったなと思う人は誰ですか? あえて3人挙げると」と尋ねると、田中は「菅田将暉」と1人目を即答。

ドラマ『死神くん』(テレビ朝日系)で「まだ菅田くんがドーンといく前」に共演したそうで、「ゲストで出させていただいて、対峙したときに……(当時は自分にとって)見たことあるくらいの若手の感覚でお芝居したんですけど、“なんだこの子”と思って。うちに秘めてるパワーとか発するものが、“あ! すごいかもこの子!”と思って、帰りに『あの子絶対に売れるよ』って言ってました」と振り返った。

さらに、田中は「そしたら売れるどころじゃなくなっちゃって(笑)」と続けつつ、「スーパースターなので(自分が言うのも)アレですけど、やっぱりすごかったですね。若手とお芝居をすることはいっぱいありますけど、なんだろう……なんかすごかったです。芝居してて、“あっ、喰われる”と思いました。あれは結構衝撃でしたね」としみじみと語っていた。