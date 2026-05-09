NHKの番組がランキング上位を占めた大型連休中の週に、TBS日曜劇場『GIFT』が民放ドラマとして存在感を示した。REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(4月27日～5月3日)で個人全体2位に入り、車いすラグビーを軸にした成長と家族の物語が、視聴者の注目を集めた。

岩田絵里奈登場の『人生最高レストラン』が上位に

大型連休に入ったこの週は、NHKの番組が個人全体で3枠、コア視聴層で6枠を占める一方、民放のドラマ、街歩き、トーク、生活情報系バラエティも上位に食い込む結果となった。連休中の外出需要が高まる時期でありながら、夜帯の定番番組が一定の注目度を保った点も特徴だ。

個人全体では、TBSの『人生最高レストラン』が4位。今春に日本テレビを退社しフリーに転身した岩田絵里奈がゲストとして登場し、生放送番組での経験やアナウンサーになった経緯、恩人のヒロミからの助言を語る内容が注目を集めた。

フジテレビの『ホンマでっか!?TV』は個人全体5位に入り、「カラダに良い家」をテーマに、照明や家具の配置、色と健康の関係を専門家が解説。新生活や住環境への関心が高まる時期と重なったことも、視聴者の視線を集めた要因と言えるだろう。

また、MBS・TBS系の『プレバト!!』は個人全体10位、コア視聴層10位に同時ランクイン。消しゴムはんこと俳句を軸に、M!LKメンバーや初登場ゲストが査定に挑む構成で、連休前後の在宅視聴にも合う安定した強さを見せた。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

選手を支える道具や家族の葛藤にも焦点

車いすラグビーを題材にしたTBS日曜劇場『GIFT』の第4話が、個人全体で2位にランクイン。NHKの番組が上位を固める週の中で民放ドラマとして最上位に入り、春クールの中心作としての存在感を示した。

第4話は「第一章完結前編」と位置づけられ、再始動したチーム「ブルズ」が新たな段階へ進む回。圭二郎(本田響矢)と激突して転倒した坂東(越山敬達)に、母・陽子(西尾まり)が強く反応。坂東の実力を見抜いた伍鉄(堤真一)は、陽子を「巨大衛星」に例えながら、坂東が競技の中で輝ける方法を探っていく。

宇宙物理学者である伍鉄が、親子の距離や選手の可能性を独自の比喩で捉えるところも、この回ならではの見どころ。一方で、圭二郎の競技用車いすにひび割れが見つかり、車いす職人・高水(田口浩正)のもとへ向かう展開も描かれた。車いすラグビーの激しい接触だけでなく、選手を支える道具や家族の葛藤にも焦点を広げた構成だ。

終盤には、人香(有村架純)の父・英夫(山中聡)にまつわる新たな事実が判明し、物語は次の局面へ。競技に向き合う若い選手の成長と、家族が抱える不安を並走させたことが、日曜夜のドラマ視聴を引きつけた回となった。