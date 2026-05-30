2016年放送の『毒島ゆり子のせきらら日記』で初のテレビドラマ脚本を手掛け、第35回向田邦子賞を受賞した脚本家・矢島弘一氏。劇団「東京マハロ」の主宰でもあり、舞台でも映像でも活躍する矢島氏が脚本を務めるのが、佐藤二朗・橋本愛W主演のフジテレビ系ドラマ『夫婦別姓刑事』(毎週火曜21:00～ ※FODで全話配信中)だ。

佐藤と橋本演じる夫婦の軽妙なやり取りが話題で、SNSでは「四方田誠が佐藤二朗すぎる」「全部アドリブ?」などの声で話題になるほど。実際、どこまでがアドリブか、それとも矢島脚本の“佐藤二朗解像度”が高すぎるのか。矢島氏本人に直撃した――。

警察には「夫婦は同じ部署に所属してはならない」という暗黙のルールが存在し、それが明るみに出れば、どちらかが異動。すなわち刑事課を追われる──? そこで、刑事課でバディとして活躍する四方田誠(佐藤)と鈴木明日香(橋本)が出した答えは、「別姓(明日香は旧姓使用のまま)刑事を続けること」。

同作は、そんな“夫婦別姓”刑事が、仲間に夫婦であることをバレないよう努力しながら、さまざまな事件を解決するコメディ色の強い刑事ドラマだ。第6話で所属する沼袋警察署全員にバレてしまったが、5月26日放送の第7話で2人は無事、同課内に残ることに。晴れて職場公認となり、改めて管内で起こる事件へと立ち向かっていく。果たして、世間を騒がせ続ける「消しゴム事件」も解決するのか…?

佐藤二朗は基本、脚本通り

──佐藤二朗さんとは、長年の交流があるとお聞きしています。

そうですね。二朗さんには何度も僕の舞台を観に来てくださったり、僕自身も二朗さんの舞台を観に行ったりと、普段から交流がありまして。実は僕、これまで時代劇と刑事ものは自分の書くジャンルではないと思っていたので、これまでも断ってきたんですよ。そんななか、公私ともにお世話になっております秋元(康、本作の企画・原案)さんから今回の企画を頂いたのですが、企画書をめくった時に、主演・佐藤二朗と名前があったんです。

これまで断ってきた刑事もの、でも二朗さんとはお仕事がしたい…そう1週間ぐらい考えまして、秋元さんからも最初の打ち合わせで、推理ものではなく人間模様を描くドラマにしたいというお話を頂いたので、受けることにしました。でも、なんだろう。もう二朗さんのお名前を見た瞬間に、やりたくてしょうがなくなったというのもありますね(笑)

──佐藤二朗さんが決め手だったんですね! じゃあ、最初から当て書きを?

最初から当て書きさせていただきました。ただ、準備稿の本読み(※撮影に入る前に脚本を実際に声だけで演じる会議)の段階で、実際に二朗さんが声で演じられるのを聞いて、さらに寄せていきました。

──SNSでは、「佐藤二朗さんのアドリブか、脚本通りなのか分からない!」なんて声もあります。

いえ。基本、本通りに演じてもらっています。もちろん現場での多少のアレンジはあるでしょうけど…。それに脚本家って、やっぱりアドリブされるのはあまりうれしくないんです。やはり自分が考え抜いたセリフを勝手に変えられるのは、嫌な気持ちになるものです。

確かに、二朗さんのアドリブっぽく見える面もあるのでしょうが、実は二朗さんは、一つひとつ提案、相談してくださる方なんです。「これをこう言っていいのか」とか、「監督経由で矢島くんに許可を取ってほしい」とか、「この『……』では、僕に何を求めているのか」とか。そうやって、誠という人物が作られていったので、結果的に、視聴者の皆さんから、アドリブのようだといった声も上がったのではないでしょうか。

想像をはるかに超えたコメディエンヌ・橋本愛

──妻役の橋本愛さんについてなのですが、これまで橋本さんに、あまりコメディのイメージはありませんでした。

そうですね。基本的に民放ドラマというよりはスクリーンでお見かけするイメージがあり、おっしゃる通りコメディをどう演じられるのか、最初は正直、全く想像ができませんでした。でも、だから書けないということはもちろん、ありません。橋本さんには、どこか“強い”印象がありましたので、ボケまくる二朗さん演じる誠と真反対の、凸凹夫婦／バディというところからキャラを膨らませていきました。

──なるほど。実際ご覧になって、コメディエンヌとしての橋本さんはどうでしたか?

これはもう正直に、想像をはるかに超える巧みぶりでした。さすがと言うべきか…。さらに二朗さんとの掛け合いもバッチリで、僕が書いた脚本をさらに跳ねさせていただいたようにも感じています。だって、僕自身が、僕が書いた脚本なのに、一視聴者として楽しませてもらっているぐらいですので(笑)。本当に素敵な女優さんだなと改めて思いました。

──夫婦の軽妙なやり取りも話題です。アメリカンドッグのカリカリ部分の論争とか、ああいったクスっと笑える小ネタのようなものは、どのように考えていらっしゃるのでしょう。

あれはですね(笑)、頭の片隅にずっとあったのだと思います。そういった小ネタは、いつも頭のストックにあり、いつ使うかは思い出した時というタイミングですね。アメリカンドッグに関しては、ある日スーパーへ行った時に置いてあったのを見て、思い出して入れましたね(笑)

──ちなみに矢島さんは、カリカリは肯定派? 否定派?

僕は、好きです(笑)