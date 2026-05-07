フジテレビ系バラエティ番組『ホンマでっか!?TV』(毎週水曜21:00～)が6日放送され、1年で最も紫外線が強くなる5月のシミ・シワ・老化予防について紹介された。SNSでは、「日焼け止めはPA++++と、4つ+があるのを選んだ方がいいそうです」など番組で得た情報を再発信する投稿のほか、同番組でEXIT・りんたろー。の第二子が誕生したというサプライズ情報もあり、「おめでとう!」の声であふれている。

実は5月は1年で最も紫外線量が多く、肌や髪へ深刻なダメージが蓄積する「美容の分かれ道」。最も怖いのは、肌の奥深くまで届いて、しわやたるみの原因となる「UVA」が紹介され、日焼け止めのPAは+が最高レベルのものを選んだ方が良いこと、スキンケアには炎症の初期症状を抑える「グリチルリチン酸ジカリウム」という抗炎症成分を取り入れるのがおすすめなどの情報が専門家から発信された。

また「日光老化」を抑えるには「ひし茶」が有効なこと。好きな人との「キス」で肌荒れが改善すること。帰宅後は、PM2.5を洗い流すためにすぐシャンプーをした方がいいこと。韓国コスメで肌に良いと人気の「シカ(ツボクサエキス)」成分が、実は髪の毛や抜け毛対策にも非常に効果があることが最新の研究で明らかになったとも伝えられた。

X(Twitter)では、これらの情報を得て、「ホンマでっかで放送されていたけど」などの前置きで、ユーザー自らが、日焼け、老化、美容対策について、いいと思われるおすすめ商品を紹介し合ったりするほか、かつみ・さゆりのさゆりのローコストな日焼け対策、美容対策に「とても56歳とは思えない」「これは参考になる」「説得力がある」などの声が多く上がっていた。

また、元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが『ホンマでっか』に初登場したことが話題に。「おめでとう」の声のほか、「フリーになるというのは、その局だけじゃなく、どこでも通用するかが試される。頑張れ」など応援の声も。

さらに、りんたろー。がこの収録前日に、第二子が誕生したことが突如、発表され、「おめでとー!」の声と同時に多くのネットニュースが取り上げるなど、トピック盛りだくさんの内容で広く話題を呼んでいた。

この放送は、TVerで見逃し配信されている。