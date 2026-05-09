「あれはとんでもないロケやった」お笑いタレントの明石家さんまが、沖縄ロケでの出来事を振り返った――。

明石家さんま

村上ショージが吐露「“あっち行け”って」「傷ついて…」

2日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、さんまに対し、「意外と冷たいからね。“あっち行け”って。傷ついて……」とこぼしたショージ。沖縄ロケで船釣りをしていたところ、船酔いしてしまい、さんまの横に倒れてしまったという。しかし、心配どころか、「小さい声やで? 俺にしか聞こえへんぐらいで、“あっち行け”って」とぼやくと、さんまは、「違う! 船酔いってうつんねん。“あっち行ってくれ”って意味やで。俺、番組のメインの人間やったから」と慌てて返した。

実は、出演者とスタッフのほぼ全員が船酔いしてしまったそうで、さんまは、「全員バタバタ倒れて。元気なのは、俺だけやから」と当時の状況を説明し、「あれはとんでもないロケやった。ホンマにみんなほとんど……。俺ともう1人ぐらいだった」と吐露。ロケを敢行するため、自分だけでも船酔いしないよう気を張っていたと明かしつつ、「ショージのほうが正常や。三半規管が正常なんやろうな。俺の三半規管がおかしい。全部間違うたところにスイッチ入ってるから」とジョーク交じりに自虐していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。