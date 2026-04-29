「あの日は忘れもしない」お笑いタレントの明石家さんまが、占い師として一世を風靡した細木数子さんとのエピソードを明かした――。

明石家さんま

Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の話題に

25日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)では、細木さんの人生を描いたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の話題に。すると、さんまは、「そういえば、細木数子さんが。朝10時ぐらいやったっけな? 2階の日本舞踊とうちの家を間違うて。ピンポン鳴らされて、画面いっぱい細木数子さんで……」という出来事を回想。「絶対、“あなたは地獄に堕ちるわよ!”って言われると思って。それ以来、ずっと細木さんから遠ざかろうと」と苦笑しながら語った。

「画面いっぱいやってん。カメラに近づきすぎてはった(笑)」と“恐怖”を振り返ったさんま。同作について、「うちの家に来たシーンはなかった? 4話かな……?」とおどけつつ、「“さんまですけど……”“あら、そう”って言って。こっちは朝から起こされて。寝てたのにやな。寝起きで。2～3時間ぐらいしか寝てないねん。俺は朝寝るからな」「ピンポンピンポン! って。何や? 思ったら、画面いっぱいやで。俺、通話ボタン押しながら、うわっ! って。怖かった～。あの日は忘れもしない」とぼやき続けていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。