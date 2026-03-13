「俺はまあ、絶対大阪帰るからね」まさかの“Uターン”宣言で周囲を驚かせたのは、お笑い芸人の明石家さんま。7日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演し、将来の展望を明かした。

明石家さんま

将来の夢は「カジノの横にあるお家かマンション」

この日の番組では、ケンドーコバヤシが、20年間まったく住んでいなかった大阪の部屋を、テレビ番組の企画で退去したニュースを紹介。20年間の家賃は2,000万円以上だと聞き、「これはもったいない」と声を上げたさんまだったが、「大阪に家がほしいっていう気持ちもわかるんですけど。俺もそろそろ、大阪でまたマンション探そうかなと思ってる」と告白。共演者が、「ええっ?」と驚くと、「俺はまあ、絶対大阪帰るからね」と“Uターン”宣言した。

「どっかええとこないかな? と思って。将来の夢は、カジノの横にあるお家かマンションかなんかで過ごそうとは思ってんねんけど……」と語るさんまに、村上ショージは、「僕の住んでるマンションでよかったら。僕は愛媛に帰りますから」と提案。大阪・西天満にマンションがあり、家賃は8万8,000円だと明かすと、思ったより安かったのか、「うわ……。もっと出せよ。もっと出してくれ」と苦笑い。ショージは、「あっちこっち払ってたら、結構お金かかるんです! 東京も払わなあかんし」とふくれっ面で返していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。