お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおと富澤たけしが、2日に放送されたニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00～15:00)で、休養中のバナナマン・日村勇紀の近況に触れた。
日村勇紀と複数メールのやり取り「ゴルフ行こうねって」
伊達は「不安をあおっているニュースが多いなと思ってて」と前置きし、「僕も先週、『日村さんに連絡したんだけど、連絡来ないんだよね』って言っちゃったじゃない」と振り返った。その後の状況について、「あの後、すぐ返信来てるの」と明かし、「何だったらきのう、日村さんと3、4回メールしてるの。ゴルフ行こうねっていうぐらいのやりとりもしてるわけですよ」と伝えた。
続けて、「連絡取れてます。バンバン取れてます。昨日も結構、何回もメールしまして」と強調。「まあ元気そうだって言ったらあれですけど。直接お話ししたわけではないのでね。『またかつ丼食べにいこうね』みたいな連絡も来たから」と補足した。
これを受けて、富澤は、「そんな動けないとか、そんな状況ではなさそうで。まあ、心配しすぎず」とリスナーに呼びかける。伊達も、「みんな日村さん大好きなんで、待ってましょうよ。帰ってきてくれるもんね。われわれ『バナナサンド』も一緒にやってる仲間ですからね」と語っていた。
【編集部MEMO】
バナナマン・日村勇紀の所属事務所・ホリプロコムは、4月28日に公式サイト上で「日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりました」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と明かし、「当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。