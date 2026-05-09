お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおと富澤たけしが、2日に放送されたニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00～15:00)で、休養中のバナナマン・日村勇紀の近況に触れた。

日村勇紀

日村勇紀と複数メールのやり取り「ゴルフ行こうねって」

伊達は「不安をあおっているニュースが多いなと思ってて」と前置きし、「僕も先週、『日村さんに連絡したんだけど、連絡来ないんだよね』って言っちゃったじゃない」と振り返った。その後の状況について、「あの後、すぐ返信来てるの」と明かし、「何だったらきのう、日村さんと3、4回メールしてるの。ゴルフ行こうねっていうぐらいのやりとりもしてるわけですよ」と伝えた。

続けて、「連絡取れてます。バンバン取れてます。昨日も結構、何回もメールしまして」と強調。「まあ元気そうだって言ったらあれですけど。直接お話ししたわけではないのでね。『またかつ丼食べにいこうね』みたいな連絡も来たから」と補足した。

これを受けて、富澤は、「そんな動けないとか、そんな状況ではなさそうで。まあ、心配しすぎず」とリスナーに呼びかける。伊達も、「みんな日村さん大好きなんで、待ってましょうよ。帰ってきてくれるもんね。われわれ『バナナサンド』も一緒にやってる仲間ですからね」と語っていた。