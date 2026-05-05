お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が、1日深夜に放送されたTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』(毎週金曜25:00～27:00)で、休養を発表した相方・日村勇紀について語った。

設楽統

「期限決めずに1回がっつり休む」と説明

日村は体調不良により、しばらくの休養を発表。番組冒頭、設楽は「発表もあった通りですね、日村さんが長期でちょっと期間決めないで、お休みに入るということで」と言及。日村が同ラジオ番組も数週間休んでいたことに触れつつ、「最初は体調崩してすぐ出てくるって、僕も思ってたんで」としながらも、「ただ、ちょっとね、お医者さんと相談の結果、期限決めずに1回がっつり休むということで」と説明した。

今後の放送については、「これから当分ですね、ちょっと色んな形で放送するとは思うんですけど」と述べ、「日村さんね、いつ帰ってくるかわかんないですけど、温かい目で見守ってくれたらうれしいな、なんて思うんですけども」と呼びかけた。

この日は、ハリセンボンの近藤春菜が代役としてゲスト出演。設楽が、「なので、ちょっとこの時間に無理言って来てもらいましたけども。あの……じゃあ紹介する。日村さんでーす」とボケると、近藤は「日村じゃねえよ! 目の前にいるからって、丸いのが(笑)。前髪もそろってるからって違いますって」とツッコんでいた。