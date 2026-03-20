お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおが、14日に放送されたニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00～15:00)で、宮迫博之の男気ある行動について語った。

宮迫博之

伊達みきお、宮迫博之に感謝「すごいことをしてくださった」

宮城県仙台市出身のサンドウィッチマンは、2011年3月11日、仙沼市でテレビのロケ中に被災。その後、東日本大震災から1、2カ月ほど経ったとき、レギュラー出演していた『芸人報道』で宮迫と共演した。その際、宮迫が突然、サンドウィッチマンの楽屋を「大変やったなあ」と訪ねてきたという。伊達は「宮迫さんが僕らの楽屋に来るなんて初めてで。びっくりして『どうされたんですか？』って言ったら、『お前らも大変やったな。お金もかかるやろ。これ使ってくれ』って後ろのポケットから数百万を出して、颯爽と楽屋に戻ってったんですよ」と振り返った。

伊達は「もちろん、全部義援金に入れたんですけど」と全額寄付したことを明かしつつ、「あのカッコよさというか、我々にとってすごいことをしてくださいました」と宮迫の行動に感謝した。この話を聞いた蛍原は「あいつも人見知りな人やのに、自ら行ってるっていうことは、相当そういう思いがあったんちゃうか」と元相方である宮迫の胸中を推察。伊達も、「奥さんとお話しして、『これはサンドに預けよう』って来てくださいましたね」と背景を補足した。

そのうえで、伊達が「まさか闇営業してるとは思わなかった」と苦笑いでつぶやくと、相方の富澤たけしも「あの時のお金は大丈夫だったのかな」と悪乗り。伊達は「そんなこと言わなくていいんだよ」とツッコんでいた。