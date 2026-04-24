日本マクドナルドは4月27日、「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」(Sサイズ190円～/Mサイズ270円～)を全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)で発売する。

ブルーベリー果汁増量でよりフルーティに

1970年代に登場したグリマスは、紫のまんまるボディ、眠たげな表情と太い眉毛がトレードマークの、おっちょこちょいで不器用ながらも親しみやすいキャラクター。同商品は、そんなグリマスが大好きな「マックシェイク」をもとに誕生した。グリマスを象徴する紫色の見た目が特長のブルーベリーヨーグルト味のシェイクで、クリーミーな口当たりとヨーグルト風味のさっぱりとした味わい、ブルーベリーのフルーティーな甘みが楽しめる。

過去の登場時には、その味わいとビジュアルのインパクトからSNSを中心に話題となり、2回連続で早期販売終了となるなど好評を博した。今年はその人気を受け"ブルベリマシマシ"をテーマにリニューアル。ブルーベリー果汁を従来の1%から2%へ増量し、より自然な果実の甘みとフルーティーさを感じられる味わいへと進化した。クリーミーさと爽やかさのバランスはそのままに、満足感のある一杯に仕上げたという。

商品のパッケージは、グリマスを主役に据えたポップでレトロな世界観が特長。今年は初めて、SサイズとMサイズで異なるデザインを採用し、それぞれ異なる表情やポージングを楽しめる仕様となっている。

グリマスがテニスに挑戦するTVCM

4月27日よりオンエアする新TVCMでは、グリマスがテニスに挑戦する。軽快でマジカルな世界観の中、プロ顔負けのプレーや"神ショット"を披露し、観客が思わず「うまっ」と驚く様子を通じて商品の魅力を表現している。

Myマクドナルド リワード会員対象キャンペーン

さらに期間中、「Myマクドナルド リワード」会員を対象に、エントリー後に同商品を2杯購入すると、グリマスのオリジナルカップが当たる抽選に応募できるキャンペーンを実施する。エントリー&応募期間は4月27日0:00～5月26日23:59。詳細は同社公式アプリで確認できる。