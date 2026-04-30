日本マクドナルドは5月7日～19日までの期間、夕方5時からの夜マック限定で、新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」(単品:840円～/バリューセット:1,140円～)を全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)にて販売する。

サムライマック

レギュラー商品として登場してから5周年を迎えた「サムライマック」シリーズ。100%ビーフを2枚重ね、コクのあるチェダーチーズを2枚加えたボリューム感のある「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」(単品:590円～/バリューセット:860円～)と、2025年3月から登場した、具材の満足感がある「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」(単品:580円～/バリューセット:850円～)の2商品を販売している。

今回、13日間の期間限定で「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」が登場。厚みのある100%ビーフパティを2枚重ね、たまごとレタス、スモークベーコンとコクのあるホワイトチェダーチーズを加えた一品。にんにくのコクとたまねぎの甘さを感じられる炙り醤油風のソースが、厚みのある2枚のビーフとたまごを包み込む。

「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」で味わえるボリューム感と、「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」で味わえる具材感を、同時に叶えた満足感のあるディナーメニューとなっている。