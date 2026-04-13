4月10日より販売中のマクドナルドとハローキティ＆ポムポムプリンがコラボレーションした『ハローキティのジューシーいちごスムージー』と『ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ』。かわいすぎるビジュアルで注目している人も多いのではないでしょうか？

気になる味わいを確かめに、発売日に店舗へ行ってきました。

カップのデザインまでハローキティ＆ポムポムプリン仕様に！

『ハローキティのジューシーいちごスムージー』と『ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ』は、McCafé初のキャラクターコラボレーションとして登場した期間限定のメニューです。

販売エリアは基本的には全国のマクドナルド店舗ですが、一部の店舗では取り扱いがないので要注意。コラボ商品目当てで行く場合は、ウェブサイトで事前にチェックしていくのが良さそうです。

今回のコラボレーションではドリンクだけでなく、提供されるカップもオリジナルデザインを採用。一方にはスムージーを持つハローキティ、もう一方にはフラッペを持つポムポムプリンが描かれ、世界観を存分に楽しめます。

『ハローキティのジューシーいちごスムージー』

『ハローキティのジューシーいちごスムージー』は、ハローキティのトレードマークである赤いリボンをイメージしたいちごフレーバーのスムージーです。

ひと口飲んでみると、いちごのキャンディのような甘酸っぱくてかわいい味わい。子どもの時に口にしたことがあるような、どこか懐かしいいちごの風味を感じられました。しゃりしゃりとした氷の食感も心地良く、全体的にみずみずしくて爽やかな味わいなので、クールダウンしたい時やリフレッシュしたい時におすすめです。

『ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ』

『ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ』は、カスタード味のフラッペドリンクにカラメルソース、その上にはホイップクリームが重なり、プリンをそのままドリンクにしたかのよう。

フラッペドリンク部分は、カスタードの卵黄とミルクのコク深さを感じるリッチな味わい。もったりとした口当たりで、結構甘めな印象。

カラメルソース部分をすくって食べてみると、しっかりとほろ苦さがあって、甘いカスタード部分とのバランスが絶妙。しばらく飲んだ後にホイップクリームを混ぜて飲めば、ミルキーさが加わってよりスイーツ感覚に。塩味のあるポテトと一緒に注文して、甘じょっぱい背徳感のある組み合わせで楽しむのも良さそうです。

ハローキティ＆ポムポムプリンがコラボの販売期間は、4月10日(金)から5月中旬予定。単品だけでなく、バリューセット価格に+200円で、ドリンクメニューとしても選べるので、この機会に心ときめく一杯を味わってみてはいかがでしょうか？