現在公開中の仮面ライダー生誕55周年記念作『アギト―超能力戦争―』より、津上翔一(賀集利樹)が“仮面ライダーアギト”に変身するシーンを収めた劇中新カットが解禁された。

「翔一くんのアギト変身に感動して泣きました!」ファン歓喜のシーン公開

4月29日より全国上映がスタートした『アギト―超能力戦争―』は、仮面ライダー生誕55周年記念作、そして「仮面ライダーアギト」の25年ぶりの新作だ。今回、SNSでも「翔一くんのアギト変身に感動して泣きました!」「翔一君が変身した時はニヤケが止まらなかった!」と歓喜の声が続出している、津上翔一(賀集利樹)の“仮面ライダーアギト”への変身シーンが解禁となった。

かつて人類を守った“アギトの力”はすでに失われているとされていた翔一だが、これまでも本ポスターで変身ポーズを決める姿や、キャラクタービジュアルに描き出された“アギト”の姿、そして仮面ライダーG7／氷川誠(要潤)の姿に“アギトの変身音”が重なる15秒CMなどが解禁される度に、ファンの間で翔一の変身に関する考察が広がっている。

今回、ついに本作最大の見どころとなる翔一の変身シーンの劇中新カットが解禁。腰に変身ベルトを巻いた翔一が変身ポーズを決めるカットの他、変身後の“仮面ライダーアギト”の姿も公開された。

「百獣戦隊ガオレンジャー」 主演・金子昇、友情出演!

また、TVシリーズ「仮面ライダーアギト」と同時期に放送されていた、スーパー戦隊シリーズ「百獣戦隊ガオレンジャー」(01/EX)で主人公・ガオレッド／獅子走役を演じた金子昇が、シリーズの垣根を越えてサプライズ参戦していることも明かされ、出演シーンの劇中カットが公開された。金子が演じるのは、氷川が収監されている刑務所の刑務官。氷川にとって重要なシーンに登場する。

「仮面ライダーアギト」のキャストにとっては、まさに戦友とも言える存在であり、当時を代表するヒーローたちの時代を超えた共演に、「金子昇さんも出ていて嬉しかった!」「エンドクレジットで、金子昇さんの名前を見て驚きだった!」と特撮ファンから驚きと歓喜の声が多数寄せられている。

5月8日から入場者プレゼント配布決定!

映画『アギト－超能力戦争－』入場者プレゼントとして、スマホゲーム「仮面ライダー DEFENSE WARRIORS(ディフェンスウォリアーズ)」のゲーム内で使用できる【仮面ライダーG7 ★6＆GZ-10＜オロチ＞】が入手できるシリアルコードの配布が決定した。一人一回の鑑賞につき、入場者プレゼントを1枚渡す。先着順の配布となり、無くなり次第終了。

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