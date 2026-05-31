東映ビデオは、「PROJECT R.E.D.」第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のBlu-ray第1巻「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Blu-ray COLLECTION 1」を9月9日に発売する。

第1巻オリジナル映像特典

第1巻には、オリジナル映像特典として「アギちゃんの 超ギャバい! 銀河連邦警察合同特別訓練」＜前編＞が収録される。アギちゃんが作り出した特殊な訓練空間にて、大集結した銀河連邦警察が「バランス力」「集中力」「精神力」を鍛える超ハード? な訓練に挑戦。怜慈と大佐と和仁淵の絆、絶叫する刹那と天羽本部長、圧倒的強さとコンビネーションを見せるキキコト、まさかの駆無単独参戦……。TVシリーズでは決してみられない爆笑必至の超ギャバい映像の数々を見ることができるのはこのBlu-rayだけだという。

さらに、初回特典として「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」シークレット・ファイル Vol.1を封入。本編情報に加え、怪人デザイン資料や久慈プロデューサーによる各話解説インタビューを収録した、激レア情報満載のファン必携ブックレットだ。

超豪華版には三大特典も

東映ビデオオンラインショップ限定販売となる超豪華版(27,500円)には、上記の通常版映像特典と封入特典に加え、超ギャバい三大特典が付属する。

(1)特製デジパック＆スリーブ

超豪華版だけの特別仕様として、超ギャバいデザインの「特製デジパック＆スリーブ」が付属する。

(2)超スペシャルディスク

「超ギャバン」の誕生に迫った「超密着」に未公開映像をたっぷり加えて再編集した「超密着 超ギャバい完全版」を収録。超豪華版だけのスペシャルなディスクだ。キャストの初顔合わせ映像やクランクインの様子、さらには監督・脚本家・プロデューサーのインタビューまでたっぷり約80分収録!「超ギャバン」の始まり、そのすべてが今明らかになる。

(3)全巻収納BOX(通巻購入特典)

さらに、「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」TVシリーズのBlu-ray超豪華版を全巻購入した方には、通巻購入特典として、全巻収納BOXが付いてくる。

商品情報「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Blu-ray COLLECTION 1 超豪華版」

発売日は9月9日、価格は27,500円。2枚組で、収録はDISC1が#1～6(予定) 、DISC2が#7～12(予定)。

初回特典(予定)

「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」シークレット・ファイル Vol.1(12P)

※初回特典は限定生産品です。在庫がなくなり次第、通常の仕様での販売となります。

映像特典(予定)

オリジナル映像特典「アギちゃんの 超ギャバい!銀河連邦警察合同特別訓練」＜前編＞

超制作発表

「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」蒸着講座

ノンスーパーED

PR集

その他特典(予定)

特製デジパック＆スリーブ

超スペシャルディスク(「超密着 超ギャバい完全版」収録)

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