東映特撮ファンクラブ(TTFC)で配信中のTTFCオリジナルスピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER’S SUBSTORY エージェント美浪』が、5月31日配信のエピソードより「Mission7」に突入する。

「Mission6」でドリームラーニングを習得することが出来なかった美浪(演：八木美樹)が、「Mission7」でついに「ナイトセブンティーン」に擬装する。さらに「ねむ(演：堀口真帆)」と「ジーク(演：天野浩成)」も登場して新展開を迎える。美浪はどのように擬装し、ナイトメアと対峙できるようになるのか…? 戦い(ミッション)はさらなる次元へ向かう。

ついに美浪が「ナイトセブンティーン」に擬装!!

5月31日から『エージェント美浪』の「Mission7」がスタート。公開中の予告映像では、美浪が莫たちと同じようにエージェントの姿となって激しいアクションを披露している。

「ナイトセブンティーン」に擬装し、ボムナイトメアと激しい戦闘を繰り広げているシーンまでインサート。「Mission7」の見どころが詰め込まれた予告映像だ。「Mission6」ではドリームラーニングを習得することができず、ナイトメアと戦う力を手に入れられなかった美浪だが、「Mission7」では、どのような経緯でナイトセブンティーンに擬装できるようになるのだろうか。

「ねむ(演：堀口真帆)」＆「ジーク(演：天野浩成)」登場!

さらに『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編ではお馴染みの「ねむ(演：堀口真帆)」と「ジーク(演：天野浩成)」も登場。二人がどのように美浪と関わるのかにも注目したい。

『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER’S SUBSTORY エージェント美浪』の「Mission7―1」は、5月31日午前9時30分からTTFCにて会員見放題配信開始。

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