7月24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の映画館マナーCM「ちいかわマナー講座」が、5月8日から全国のTOHOシネマズ限定で上映されることが決定した。

今回上映が決まった「ちいかわマナー講座」は、『ちいかわ』初となる映画館マナーCM。映画本編とは異なるタッチの3DCG映像で制作され、ちいかわたちと一緒に上映中のルールやマナーを楽しく学べる内容になっている。

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、「ちいかわ」シリーズの中でも人気の長編エピソード“セイレーン編”を映像化した作品。ある日、ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、顔にチラシを貼り付けたうさぎが現れる。そこに書かれていた「特別な島へご招待」という招待状をきっかけに、ちいかわたちはラッコとともに島へ向かい、思いがけない出来事に巻き込まれていく。

原作・脚本はナガノ氏、監督は及川啓氏、アニメーション制作はサイピクが担当。キャストには、ちいかわ役の青木遥、ハチワレ役の田中誠人、うさぎ役の小澤亜李のほか、モモンガ役の井口裕香、くりまんじゅう役の淺井孝行、ラッコ役の内田雄馬、シーサー役の島袋美由利、古本屋役の春海百乃らが出演する。

また映画公式サイトでは、作品の最新情報をまとめた「映画ちいかわのひみつ」ページも公開中。映画公開に向けて“ひみつ”が明かされていく仕様となっている。

(c)ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会