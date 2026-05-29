ファミリーマートは、アニメ『ブルーロック』とコラボレーションをした「ファミマで熱狂!6月はブルーロックで盛り上がれ!」キャンペーンを6月2日から順次全国のファミリーマート約16,400店舗にて実施する。

描きおろしデザインのオリジナル景品や限定グッズを展開

ファミリーマートとサッカーアニメ『ブルーロック』とのコラボレーションキャンペーン「ファミマで熱狂!6月はブルーロックで盛り上がれ!」では、対象のお菓子を買うと、ファミマカラーのオリジナルユニフォームを着用した、一人ひとりの表情の違いにこだわった描きおろしイラストや、線画ならではの繊細な魅力を楽しめるビジュアルを使用したファミマ限定オリジナルグッズのプレゼントが行われる。また、期間中に対象のお菓子を購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募すると、作品に関連した賞品などが抽選でに当たるキャンペーンも同時に実施する。

さらに、オリジナルグッズに加えて、ファミリーマート限定デザインのブロマイドを店内マルチコピー機でプリントできる「ファミマプリント」も発売する。

対象のお菓子購入でファミマ限定オリジナルグッズがもらえる

期間中、対象のお菓子を2個同時に購入すると、限定のオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。景品は、なくなり次第終了。

第1弾：6月2日10時～「A4クリアファイル」 全6種類

第1弾として、6月2日10時からは「A4クリアファイル」(全6種類)をプレゼント。オリジナル描きおろしイラストを使用した、あの名コンビデザインや、ファミマでしか手に入らない特別な“線画”を使用したデザインだ。

第2弾：6月9日10時～「スマホスタンドキーホルダー 」 全6種類

第2弾として、6月9日10時からは「スマホスタンドキーホルダー 」(全6種類)をプレゼント。オリジナル描きおろしイラストを使用した、揃えると繋がるデザイン。スマートフォンで動画を見る際に便利なスマホスタンドとしても、またキーホルダーとしても使用可能だ。

ファミマのアプリでスタンプ企画を開催!

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象のお菓子を購入すると、1品につきスタンプが1個たまる。スタンプをためて、好みのコースに応募すると、抽選で合計115名にブルーロックグッズなどが当たる。

実施期間は、キャンペーン期間が6月2日～6月22日、応募期間は6月2日～6月26日。対象商品は下記のショーカードがついた商品が対象。

スタンプ2個

スタンプ2個で、ファミマポイント500円分が100名に当たる。

スタンプ6個

スタンプ6個でコミックスセット(1巻～最新39巻)が10名に当たる。

スタンプ10個

スタンプ10個で「ブルーロック VS. U-20 JAPAN Blu-ray(特装限定版)」全2巻セットが5名に当たる。

ブルーロック」ファミリーマートオリジナルグッズも登場!

オリジナル描きおろしイラストを使用した、ファミリーマートでしか手に入らない特別なアイテムを発売する。商品は、なくなり次第終了。6月9日10時以降、発売地域全国約1,800店舗にて順次発売。地域によって発売開始日は異なる。

ブルーロック アクリルスタンド(1,870円)

「ブルーロック アクリルスタンド」(1,870円)は、オリジナル描きおろしイラストを使用した全6種のアクリルスタンド。

ブルーロック 缶バッジ(550円)

「ブルーロック 缶バッジ」(550円)は、オリジナル描きおろしイラストを使用した全12種の缶バッジです。

ファミマオンラインでも限定グッズを予約販売

ファミマオンラインでも限定グッズの予約販売を行う。予約申し込み期間は6月9日10時00分～6月22日23時59分、商品お渡し期間は8月21日～9月3日。

ブルーロック アクリルスタンドセット(3,740円)

「ブルーロック アクリルスタンドセット」(3,400円)は、オリジナル描きおろしイラストを使用した全3種のアクリルスタンドセット。Aは潔 世一＆蜂楽 廻、Bは凪 誠士郎＆御影 玲王、Cは糸師 凛＆糸師 冴。また、セットごとに異なるステッカーが付属する。

ブルーロック 缶バッジ6種セット(3,300円)

「ブルーロック 缶バッジ6種セット」(3,300円)は、オリジナル描きおろしイラストを使用した全2種の缶バッジセット。Aセット・Bセットのキャラクターは共通(潔 世一、蜂楽 廻、凪 誠士郎、御影 玲王、糸師 凛、糸師 冴)。また、A・B共通のステッカーが付属する。

期間限定『ブルーロック』のブロマイドを「ファミマプリント」で発売

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、『ブルーロック』のオリジナル描きおろしイラストを使ったブロマイドを発売する。販売期間は6月9日10時 ～9月1日23時59分。価格はL判が200円、2L判が300円。販売方法は各6種のランダム形式。

ブルーロック 観戦チケット風ランダムブロマイド

「ブルーロック 観戦チケット風ランダムブロマイド」はサッカー観戦チケット風のブロマイド。全6種・ランダム形式で販売する。

ブルーロック 証明写真風ランダムブロマイド

「ブルーロック 証明写真風ランダムブロマイド」は、オリジナル描きおろしイラストを使用した証明写真風ブロマイド。全6種・ランダム形式で販売する。

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

(C)金城宗幸・ノ村優介／講談社

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