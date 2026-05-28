大阪・中之島美術館にて8月21日より開催される「フェルメール 真珠の耳飾りの少女展」。名画が来日するとあって、開催前から大きな注目を集めています。

そんななか、とあるキャラクターが「真珠の耳飾りの少女」になりきったイラストがX上で話題となっています。そのキャラクターは……

『葬送のフリーレン』のフリーレンです。

フリーレンのどこか物悲しい憂いを帯びた表情と、「真珠の耳飾りの少女」の儚い雰囲気が見事にマッチして、とても美しいイラストに仕上がっています。1,000年以上生きるフリーレン、もしかしたら17世紀のフェルメールにも会っているのかも……?

この投稿に、「300年後ぐらいには、これも同じクラスの芸術になってますよ」「なんだこれ可愛い」「真珠のイヤリングをつけたエルフ」「冗談かと思ったらマジだった」「なんで違和感ないの」と国内外から多くの反響が寄せられ、すでに20万を超えるいいねが集まっています。

このイラストとともに、『葬送のフリーレン』と同展のコラボが発表され、なんと描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売もあるのだとか。グッズの続報が待たれます!